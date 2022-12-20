12月25日にTBS系でオンエアされるバラエティ特番「爆笑！明石家さんまのご長寿グランプリ2022」に、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）と岩本照（Snow Man）がゲスト出演する。
3時間にわたってオンエアされるこの番組には、“明るいご長寿たち”が続々登場。恒例企画の「ご長寿ビデオレター」で爆笑メッセージや感動的なメッセージが紹介されるほか、フワちゃんのナビゲートのもと、海外の元気なご長寿たちの爆笑動画を紹介する「ご長寿ワールドムービー」という新企画も届けられる。
藤ヶ谷と岩本はスタジオゲストとして番組に登場。日村勇紀（バナナマン）、田中卓志（アンガールズ）、王林、ゆうちゃみといったメンバーとともに、強力なご長寿たちの姿を見届ける。
TBS系「爆笑！明石家さんまのご長寿グランプリ2022」
2022年12月25日（日）18:00～21:00
＜出演者＞
司会：明石家さんま
進行：山本匠晃（TBSアナウンサー）
スタジオゲスト： 岩本照（Snow Man） / 王林 / 田中卓志（アンガールズ） / 日村勇紀（バナナマン） / 藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2） / ゆうちゃみ
ワールドご長寿ナビゲーター：フワちゃん