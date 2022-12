『リラックマ』20周年を記念した20色のぬいぐるみがあなたに寄り添う♪

サンエックスのキャラクター『リラックマ』は2023年に20周年! これを記念して、2023年の1年を通して20色のリラックマのぬいぐるみを発売する「Rilakkuma 20Colors~4Seasons~」がスタートする。春に登場する6種のぬいぐるみをご紹介します!

リラックマはサンエックスが展開するキャラクター。OLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマで、毎日だらだらゴロゴロしている。背中にチャックがあるが、中身は秘密。いたずら好きでやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしている。はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達だ。

そんな『リラックマ』20周年をお祝いする「Rilakkuma 20Colors~4Seasons~」は、1色ずつメッセージが込められたオリジナルカラーで展開。

まず2023年春に20色のうち6色が発売となり、1月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて「大切に想う気持ちピンク」「癒しのラベンダー」「やさしさレモン」「やすらぎミント」の4色が発売。1月14日(土)よりリラックマストア全店にて「すてきな夢色グラデーション」が限定発売、そして同じく1月14日(土)よりリラノワ認定店舗と『リラックマ友の会ショッピング』(リラックマ友の会Official Fan Club内)にて「あの日のさくら」が限定販売となる。

背中についたファスナーの中にはそれぞれの色に合わせた柄がデザインされていたり、20周年ならではの記念ネームがついていたりと、細かい部分にも注目だ。

さらに、「Rilakkuma 20Colors~4Seasons~」の発売を記念して投稿写真コンテストを開催!

その日の気分や、おでかけした時にみつけたものをお気に入りの色の20Colorsのぬいぐるみと一緒に撮影して、Instagramにハッシュタグ「#リラックマと春色」をつけて写真を投稿。Spring賞に選ばれた3名には、季節のアレンジメントフラワーがプレゼントされる。

ぜひかわいい写真を撮って投稿してみてくださいね♪

どんな色でも柄でも、どんな個性も受け止めて一緒に寄り添ってくれる「Rilakkuma 20Colors~4Seasons~」。

自分の気持ちやライフスタイルに合わせてお気に入りのカラーを選んだり、インテリアとしておしゃれに飾ってみたり。

あなたにとって安心できる存在にリラックマがなれますように。

そんな想いが込められたリラックマのぬいぐるみと、春夏秋冬、1年を通して一緒に過ごしてみませんか?

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.