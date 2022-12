星野源のミュージックビデオ集「MUSIC VIDEO TOUR 2 2017-2022」が2月15日にBlu-ray / DVDでリリースされる。

2017年5月に発売された「MUSIC VIDEO TOUR 2010-2017」以来、通算2作目となるMV集には、初のオリコン週間シングルランキング1位を記録した「Family Song」、映画「映画ドラえもん のび太の宝島」の主題歌として書き下ろされ、その後テレビアニメシリーズの主題歌にもなった「ドラえもん」、初の朝ドラ主題歌「アイデア」や最新作「異世界混合大舞踏会(feat. おばけ)」など全14曲のMVを収録。さらに星野自身が撮影時のエピソードなどを語るロングインタビューも収められる。

特典映像には本作にて初公開される「Pop Virus」「Cube」のアザーバージョン、「うちで踊ろう」のアウトテイクを含む5曲のエキストラMVが収録される。またMVのメイキング映像や、星野と映像作家の山岸聖太によるオーディオコメンタリーも収められる。特典映像では星野のライブにたびたび登場するキャラクター・ニセ明がナビゲートを担当。MV集は本編と特典映像、オーディオコメンタリーを含め約7時間におよぶ盛りだくさんな作品となる。なお、ジャケットにはMVの場面カットがコラージュされている。

星野源「MUSIC VIDEO TOUR 2 2017-2022」収録内容(Blu-ray / DVD共通)

ミュージックビデオ

01. Family Song

02. ドラえもん

03. アイデア

04. Pop Virus

05. Same Thing(feat. Superorganism)

06. Ain't Nobody Know

07. 私

08. さらしもの(feat. PUNPEE)

09. 折り合い

10. 創造

11. 不思議

12. Cube

13. 喜劇

14. 異世界混合大舞踏会(feat. おばけ)

特典映像

エキストラミュージックビデオ

・Pop Virus(ひとり Ver.)

・さらしもの(feat. PUNPEE)(Lyric Video)

・Ain't Nobody Know(Lyric Video)

・うちで踊ろう(Outtake)

・Cube(VHS Ver.)

・ミュージックビデオ撮影メイキング映像集

・星野源と山岸聖太によるオーディオコメンタリー