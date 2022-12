ピンク・フロイド、日本公演も含む『狂気』時代のライブアルバムを大量配信

ピンク・フロイド『Dark Side of the Moon』(邦題:狂気)時代のライブアルバム18作と同作のオルタナティヴ・トラック集が、YouTubeを含むストリーミングサービス各種にて静かにアップロードされている。

【動画を見る】ピンク・フロイド、1972年の日本公演と「レア曲」を聴く

ピンク・フロイドは2021年12月にも同様に、1970年〜1972年にわたる12曲の未発表コンサートを何の告知もなくストリーミングサービスに投下した。彼らやボブ・ディランなどのアーティストは過去に、録音物の権利を拡張するためにこの戦術を採用している。

2013年、ソニーの担当者はディランの未流通音源のリリースについて、ローリングストーン誌に「EUの著作権法は、1963年以降に録音されたすべてのものについて(保護期間が)50年から70年に延長されたのですが、そこでは新たに『Use It or Lose It』という規定が設けられ、録音から50年以内にリリースしていなければ保護延長の対象外(=パブリックドメイン)となってしまうんです」と説明していた。

この18公演は、いずれも公式には発表されていないが、1972年1月23日から1972年12月9日までに録音されたもの。ピンク・フロイドは1973年3月の『The Dark Side of the Moon』リリースに先立って、すべてのショーで同作の楽曲をプレイし、微調整を加えつつ完成形へと仕上げている。1972年2月17日〜20日にかけてロンドンのレインボー・シアターで行われた4夜連続公演、同年3月に東京・大阪・札幌で開催された日本公演の音源も、すべてストリーミングで聴くことができる。

5曲入りの『Alternative Tracks 1972』には『The Dark Side of the Moon』収録曲のトランス・リミックス、「On the Run」のデモ、「超レア」なオルタナティブ・バージョンを収録。そのほか、4曲入りのスタジオ・アウトテイク集『Eclipsed By The Moon』も配信されている。

新たにアップロードされた音源の著作権はPink Floyd Music Ltd.に帰属し、これらはバンドからの公式リリースであることが示唆されている。2021年にアップされた音源はその後ストリーミングサービスから削除されており、今回も期間限定公開となる可能性が高そうだ。

【関連記事】ピンク・フロイド『狂気』知られざる10の真実

From Rolling Stone US.

■Live at the Taiikukan, Tokyo, Japan, 3 Mar 1972

■Live at Osaka Festival Hall, Japan, 8 Mar 1972

■Live at Nakajima Sports Centre, Sapporo, Japan, 13 Mar 1972

■Alternative Tracks 1972

■Eclipsed By The Moon - Studio Outtakes 1972

※以下のライブ・アルバムも配信中

Live at Southampton Guildhall, UK, 23 January 1972

Live at Carnegie Hall, New York, 5 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 17 February 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 18 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 19 Feb 1972

Live at the Rainbow Theatre, London 20 Feb 1972

Live at Chicago Auditorium Theatre, USA, 28 April 1972

Live at the Deutschlandhalle, Berlin, Germany, 18 May 1972

Live at the Hollywood Bowl, Los Angeles, 22 Sept 1972

Live at the Empire Pool, Wembley, London, 21 Oct 1972

Live at Ernst-Merck Halle, Hamburg, Germany, 12 Nov 1972

Live at the Palais des Sports, Poitiers, France 29 Nov 1972

Live at the Palais des Sports de LIle de la Jatte, Saint Ouen, France, 1 Dec 1972

Live at the Vorst Nationaal, Brussels, Belgium, 5 Dec 1972

Live at The Hallenstadion, Zurich, Switzerland 9 Dec 72