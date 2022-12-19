全国のPlayStation取扱店にて「年末年始セール」が順次開催される。

「年末年始セール」では、DualSense ワイヤレスコントローラーやPULSE 3D ワイヤレスヘッドセットのほか、一部のPlayStation 5/PlayStation 4用ソフトウェアを割引価格で提供する。

セールの主な製品は以下の通り。

DualSense ワイヤレスコントローラー

・DualSense ワイヤレス コントローラー

・DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック

・DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド

・DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー

・DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク

・DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル

・DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ



PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット

・PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット

・PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック



HDカメラ



ゲームソフト

・『Ghost of Tsushima Director’s Cut』や『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition』など、一部のPlayStation 5/PlayStation 4用ソフトウェア

主な取扱店は以下の通り。

・Amazon.co.jp

・Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ

・ノジマゲーム取り扱い各店、およびノジマオンライン

・ビックカメラゲーム取り扱い各店、およびビックカメラ.com

・ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店

ほか

なお、セール期間や取扱い製品、価格、在庫情報など、セール内容は各販売店によって異なる。