コスプレイヤーえなこが12月17日、自身のTwitterを更新しセクシーサンタショットを披露した。
えなこは「クリスマスまであと1週間…」とツイートし、美ボディあらわなセクシーサンタショットを披露。この投稿にファンからは「本当に綺麗」「スタイル抜群」「いつ見ても可愛い」といった声が寄せられた。
クリスマスまであと1週間…🎁 pic.twitter.com/OtIXshC4UH— えなこ (@enako_cos) December 17, 2022
(C)PPエンタープライズ
掲載日
コスプレイヤーえなこが12月17日、自身のTwitterを更新しセクシーサンタショットを披露した。
えなこは「クリスマスまであと1週間…」とツイートし、美ボディあらわなセクシーサンタショットを披露。この投稿にファンからは「本当に綺麗」「スタイル抜群」「いつ見ても可愛い」といった声が寄せられた。
クリスマスまであと1週間…🎁 pic.twitter.com/OtIXshC4UH— えなこ (@enako_cos) December 17, 2022
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