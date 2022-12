梅涼・宮口ジュン原作によるドラマ「あなたは私におとされたい」のポスタービジュアル、予告映像、オープニング・エンディング主題歌情報が公開された。

2023年1月5日よりMBS「ドラマ特区」枠ほかでオンエアされる「あなたは私におとされたい」は、“絶対に不倫しない男”相澤直也と “絶対に不倫させる女”立花ノアの駆け引きを描いた物語。ビジュアルには原作の表紙でもモチーフとなっている紫の蝶が舞っており、不敵に笑うノアを中心に、彼女に翻弄されていく直也やその妻・夏菜、同僚の平野や夏菜を慕う後輩・皆木が並んだ。

予告映像は15秒ver.と30秒ver.の2種類。「欲望って、持ち主にすっごく忠実なんですよ」という魅惑的なノアのセリフとともに、彼女の誘惑に戸惑う直也の姿が映し出されたほか、夫に不信感を募らせる夏菜と彼女を抱き寄せる皆木、そしてノアの存在に警鐘を鳴らす平野の姿が収められた。

オープニング主題歌はBeverly「Swamp!」、エンディング主題歌はTHREE1989「幸福論理」に決定。BeverlyとTHREE1989からはコメントも寄せられた。

Beverlyコメント

「あなたは私におとされたい」のオープニングテーマとして「Swamp!」を起用していただき、とても光栄です!この曲は攻撃的なビートと怪しいハーモニーが畳みかけて来る、エレクトリック・ファンクな楽曲です。激しいサウンドとストーリーに負けないよう、私も情熱的に挑みました!Swampは“沼”という意味です。サビでも繰り返し使用される「Swamp!」という言葉とメロディーが、ドラマのストーリーのように、どんどんその“沼”にはまっていく様を一緒に演出出来れば嬉しいです。Thank you for this big opportunity!

THREE1989コメント

初のドラマ主題歌を書き下ろさせて頂き、メンバー一同歓喜しております!

THREE1989の原点であるダンスビートを効かせた楽曲「幸福論理」は、一足先に台本を読ませて頂き、

ドラマのイメージを膨らませながら、許されない恋愛をメタファーに、「本来の幸せとは?」というテーマに挑みました。

「幸福」それは誰もが求めているものであると同時に、人類の進化と共に幸せの形は変化し続けてきました。

生活の利便性は増して行くばかりの現代社会の中で、本当に求めているモノを手にしているのだろうか?

自分を守る事に必死で、愛のままに欲望のままに生きているのだろうか?

聴いたアナタの魂を揺さぶり、本音を漏らしてしまうかもしれないそんな一曲に作品と一緒になってくれたらと制作させてもらいました!

ドラマ特区「あなたは私におとされたい」

放送情報

MBS:2023年1月5日(木)第1話放送24:59~

テレビ神奈川:2023年1月5日(木)第1話放送23:00~

チバテレ:2023年1月6日(金)第1話放送23:00~

とちテレ:2023年1月12日(木)第1話放送22:30~

テレ玉:2023年1月12日(木)第1話放送23:30~

群馬テレビ:2023年1月12日(木)第1話放送23:30~

配信情報

TVer、GYAO!、MBS動画イズム(見逃し配信1週間あり)

スタッフ

原作:「あなたは私におとされたい」梅涼/宮口ジュン(サイコミ / Cygames)

監督:加藤綾佳、長野晋也

脚本:鈴木史子

制作プロダクション:レプロエンタテインメント、ダブ

製作:「あなたは私におとされたい」製作委員会・MBS

キャスト

立花ノア:鶴嶋乃愛

相澤直也:村井良大

相澤夏菜:宇垣美里