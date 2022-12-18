スペシャルバンド“桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎”が、12月31日にNHK総合ほかで放送される「第73回NHK紅白歌合戦」に出演する。
桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎は桑田が佐野、世良、Char、野口の“同級生”4人に声をかけ結成したスペシャルバンド。5月にチャリティソング「時代遅れのRock'n'Roll Band feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎」を発表した。6月には桑子真帆アナウンサーがキャスターを務めるNHKの番組「クローズアップ現代」に桑田が出演し、スペシャルバンド結成の経緯や「時代遅れのRock'n'Roll Band」に込めた思いを語った。
桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎は「第73回NHK紅白歌合戦」で「時代遅れのRock'n'Roll Band」を披露する。なお、番組では事前に収録されたパフォーマンス映像がオンエアされる。
NHK総合ほか「第73回NHK紅白歌合戦」
2022年12月31日（土）19:20～23:45
※BS4K、BS8K、ラジオ第1でも放送
※中断ニュースあり