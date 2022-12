MIYAVIがパーソナリティを務める「MIYAVIのオールナイトニッポン」が、1月4日深夜にニッポン放送でオンエアされる。

MIYAVIが「オールナイトニッポン」のパーソナリティを担当するのは約9年半ぶり。今回はMIYAVIも所属するバンド・THE LAST ROCKSTARSからHYDEや、「オールナイトニッポン0(ZERO)」の金曜パーソナリティを担当する三四郎がゲスト出演する。なお三四郎の「オールナイトニッポン」シリーズでは、テーマ曲にMIYAVIの楽曲「Ahead Of The Light」を長年使用しているが、この日が初の顔合わせとなる。

番組では、“サムライギタリスト MIYAVI”にちなみ「サムライ」に関するメールを募集中。

MIYAVI コメント

お久しぶりのオールナイトニッポンです。 何を話せばいいんだろう?笑 何か聞きたいことあったらなんでも聞いてください。メール等どしどしお待ちしてます。新しく組んだバンド「THE LAST ROCKSTARS」から、ボーカルHYDEさんが登場してくれます。

三四郎さんは、僕の楽曲「AHEAD OF THE LIGHT」をラジオ番組で使ってくれているということで、色々積もる話できればと思います。

お楽しみに!

ニッポン放送「MIYAVIのオールナイトニッポン」

2023年1月4日(水)25:00~27:00

メールアドレス:miyavi@allnightnippon.com

<出演者>

パーソナリティ:MIYAVI

ゲスト:HYDE / 三四郎