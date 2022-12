城戸みつる原作によるTVアニメ「カワイスギクライシス」のステージプログラムが、本日12月18日に千葉・幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2023」内で行われた。

イベントには向井誠二役の小笠原仁、リザ・ルーナ役の花守ゆみり、よぞら役の藤原夏海、矢薙華澄役の会沢紗弥が登壇。MCは小笠原が担当した。観客に向けて口々に感謝を述べながらも、今日のステージでは続々と新情報が発表されることが小笠原の口から告げられイベントは開幕した。

早速「カワイスギクライシス」の第2弾キービジュアルが公開に。キャスト陣は口々によぞらや添い寝するリザ・ルーナのかわいさを褒め称え、放送に向けた期待感を露わにする。また放送時期が2023年4月であることも明らかに。ステージには全員が「カワイスギクライシス」のイラストが描かれた半袖Tシャツを着用して登場しており、花守は放送する時期にはTシャツを着ても問題ない気候だと安堵した様子を見せた。

改めて小笠原によって作品紹介がなされたあと、羽鳥潤監督からのコメントが読み上げられる。コメント内の「May the Cute be with you」という一文が映画「スター・ウォーズ」のセリフをもじったものだと気がつくと、花守らはその遊び心に笑みを見せた。続いて自分が演じるキャラクターの魅力をキャスト本人が解説するコーナーへ。おのおのが一言ずつその魅力を語る中、小笠原が向井誠二について作中で唯一常識のあるキャラクターであると紹介すると、花守、藤原、会沢からはツッコミが起こる事態に。その後一気に5人のキャストが発表され、客席からは都度拍手が送られた。

続いて事前に集めていたという城戸への質問の回答コーナーへ。「地球にはたくさんの動物がいますが、ヒト以外で生まれ変われるなら、何の動物に生まれ変わりたいですか?」という質問に対し、城戸がコウテイペンギンと回答すると、花守がペンギンに関する豆知識を披露する場面も見られた。また「先生の愛犬レオンのここが『カワイスギ!』を教えてください」という質問にちなんで、小笠原がキャスト含む会場の全員に対して犬派か猫派かを問いかける。会沢が猫派であることを表明したにもかかわらず、花守、藤原は決めきれない様子で犬派、猫派のどちらにも挙手していた。

イベント終盤では小笠原が怒涛の情報解禁に息を切らせる一面も。本ステージ最後の重大解禁としてPV第1弾が公開されたのち、花守、藤原、会沢の順でそれぞれ感想と意気込みが語られた。最後には小笠原がたくさんの情報が解禁できることの喜びを語り、イベントは閉幕した。

TVアニメ「カワイスギクライシス」

放送:2023年4月放送開始

スタッフ

原作:城戸みつる 『カワイスギクライシス』(集英社 ジャンプコミックス刊)

監督:羽鳥潤

シリーズ構成・脚本:皐月彩

キャラクターデザイン:渡辺まゆみ

音楽:成田旬・瀬尾悠介

色彩設計:瀬戸治子

美術監督:和田千帆

撮影監督:坪内弘樹

編集:村井秀明

音響監督:中谷希美

音響効果:風間結花

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:SynergySP

キャスト

リザ・ルーナ役:花守ゆみり

よぞら役:藤原夏海

向井誠二役:小笠原仁

矢薙華澄役:会沢紗弥

ガルミ・ルゥ役:伊藤彩沙

ラスタ・コール役:宮本侑芽

アマト・ロイ役:中村悠一

フィアナ・ティアリー役:近藤玲奈

亜妻光彦役:緑川光

亜妻ささら役:富田美憂