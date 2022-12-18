矢吹健太朗原作によるTVアニメ「あやかしトライアングル」のキービジュアルと放送直前PVが解禁に。新たなキャスト情報も公開された。

これは本日12月18日に千葉・幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2023」で公開されたもの。放送直前PVにはシロガネの妖術によって主人公・祭里が女の体にされてしまい、幼なじみのすずとともに戸惑う姿などが切り取られた。

新キャストとして、中学からのすずの親友・鳥羽弥生役で戸松遥、オカルトやオタク文化が大好きなサブカル女子・月丘ルーシー役で木野日菜が出演。“神速”の異名を持つ祓忍の名門・二ノ曲家の跡取りである二ノ曲宗牙を石毛翔弥、宗牙に仕える“式鬼”の二ノ曲ポ之助を新井里美が演じる。

また配信情報も公開。dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店では1月9日25時30分から配信され、その他サービスでは1月13日に配信スタートする。

TVアニメ「あやかしトライアングル」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:05～

とちぎテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～

群馬テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～

BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～

テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:30～

読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:59～

配信情報

dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店：2023年1月9日（月）より、毎週月曜日25:30～

Netflix、DMM TV、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、バンダイチャンネル、Hulu、WOWOWオンデマンド、FOD、Video Market、music.jp、GYAO!ストア：2023年1月13日（金）より、毎週金曜日12:00～

TELASA、JCOM:オンデマンド、みるプラス-見放題パック、auスマートパスプレミアム：2023年1月13日（金）より、毎週金曜日24:00～

スタッフ

原作：矢吹健太朗（集英社 少年ジャンプ＋連載）

監督：秋田谷典昭

副監督：馬引圭

シリーズ構成：ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン：古川英樹

音響監督：明田川仁

音楽：石塚玲依

アニメーション制作：CONNECT

キャスト

風巻祭里♂：千葉翔也

風巻祭里♀：富田美憂

花奏すず：市ノ瀬加那

シロガネ：玄田哲章

鳥羽弥生：戸松遥

月丘ルーシー：木野日菜

二ノ曲宗牙：石毛翔弥

二ノ曲ポ之助：新井里美