◆ 育成出身者として初のメジャーリーガーへ

ニューヨーク・メッツは現地時間17日(日本時間18日)、ソフトバンクから海外フリーエージェント権の行使を宣言していた千賀滉大投手(29)の獲得を発表。

契約は5年で期間は2027年まで。2025年のシーズン後のオプトアウト権も含まれているという。

千賀は蒲郡高から2010年の育成ドラフト4位でソフトバンクに入団。2013年にリリーフとして頭角を現すと、2015年からは本格的に先発に挑戦。翌2016年から今年まで6年連続で2ケタ勝利を達成するなど、チームのエースとして活躍を見せた。

今季も22試合に登板して11勝6敗、防御率1.94の好成績。オフにはかねてからの夢だったというメジャー挑戦を表明していた。

なお、NPBの育成ドラフト出身選手によるメジャー移籍は史上初のこと。初の育成出身メジャーリーガー誕生へ、また一歩前進した。

【動画】メッツの球団公式Twitterも千賀の入団を歓迎

Adding another arm to our arsenal. 🔥 pic.twitter.com/DGjrqIT4s5— New York Mets (@Mets) December 18, 2022