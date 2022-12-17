TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」が2023年1月11日よりAT-Xほかにて放送開始。PV第2弾、クリスマスビジュアルが公開された。

PV第2弾では、純情のアフィリアによるオープニングテーマ「この盾に、隠れます。」と、FRAMによるエンディングテーマ「Step for Joy」に乗せて、「NewWorld Online」を楽しく冒険するメイプルたちの様子を描写。またクリスマスビジュアルは、本日12月17日に実施されたキャストによる生放送と第1話先行配信会で公開されたもので、第1話のサブタイトルが「防御特化とクリスマス。」であることから、ギルド「楓の木」のメンバーたちがクリスマスを迎えるために楽しく準備をする様子が描かれた。

さらに「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」のミュージアムが、1月25日から2月14日まで東京・AKIHABARA ゲーマーズ本店で開催されることも明らかに。またWebラジオ番組「メイプルとサリーの防御特化とインターネットラジオ。2」の配信も決まり、第1期から引き続きメイプル役の本渡楓とサリー役の野口瑠璃子がパーソナリティーを務める。

TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」

放送情報

AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日23:30～

ABCテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日27:14～

TOKYO MX：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:30～

テレビ愛知：2023年1月13日（金）より毎週金曜日26:05～

BS11：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:30～

スタッフ

原作：夕蜜柑（カドカワBOOKS『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：狐印

監督：大沼心

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也

総作画監督：本多弘幸

プロップデザイン：佐藤香織、澤入祐樹

武器デザイン：青木慎平、前嶋弘史

クリーチャーデザイン：あぼしまこ、HB2P、堀光明、藤井ありさ（チップチューン）

美術監督：新城湧基

美術設定：前田実

色彩設計：平間夏美

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：北村浩久

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：小泉紀介

音響効果：川田清貴

録音調整：榎本慎一

音響制作：神南スタジオ

音楽：増田太郎

音楽制作：MAGES.

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：防振り2製作委員会

キャスト

楓の木

メイプル：本渡楓

サリー：野口瑠璃子

カスミ：早見沙織

カナデ：新井里美

マイ：加隈亜衣

ユイ：諏訪ななか

クロム：杉山紀彰

イズ：佐藤聡美

集う聖剣

ペイン：小野賢章

ドレッド：山崎たくみ

フレデリカ：竹達彩奈

ラグ：神奈延年

炎帝ノ国

ミィ：佐藤利奈

シン：山口勝平

マルクス：石田彰

ミザリー：皆口裕子

ドラぞう：丹下桜

(c)2023 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り2製作委員会