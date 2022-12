「1人の相手に執着しない」人間関係に悩む10代にアツキタケトモがアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。12月14日(水)の放送では、シンガーのアツキタケトモさんが登場。10代リスナーの人間関係についての相談に回答しました。最近人間関係がうまくいってなくて、もやもやしながら学校に通っています。相談相手になってくれる友達に裏切られて、どうしていけばいいのかわかりません。僕も最近、人間関係でめちゃめちゃ悩んでいます……(笑)。僕はいま26歳ですけど、何年経っても人間を悩ませるのは人間というか……。その中で僕が一番大事にしているのは、相手に期待してもどうしようもないということ。相手は相手の人生を生きていて相手の価値観で生きているから、そこにぶつかっても仕方ないんですよね。僕はそう思って、最終的に諦めることが多いです。裏切られることも覚悟の上で、でも人といることの楽しさや幸せがあると前向きに捉えて、別の居場所を探すのもいいと思います。それには音楽を聴いたりいろんな方法があると思うんですけど、1人の相手に執着しないことが大事。この世界には70億人以上の人がいるので(笑)、その場所以外で人とつながっていけばいいのかなと思います。今回選曲した『Microwave Love』は、恋愛の歌ではあるんですけど、気持ちが冷めたときに電子レンジみたいに温められないよねっていう歌です。まさに人の気持ちってコントロールできないものなので、それに対してどうやって折り合いをつけて次に進んでいくか……。そのことがこの曲にも込められているので、いいんじゃないかなと思って選びました。今回、リスナーに贈った『Microwave Love』は、12月7日リリースのデジタルシングルです。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/