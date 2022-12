乃木坂46賀喜遥香「季節の話題？」「おでんの地域差!?」ラジオ番組への初投稿で何を書く？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月15日(木)の放送では、当コーナーの掲示板に初めて書き込んだというリスナーのメッセージをきっかけに、自身が投稿する際の話題を考えてみました。遥香先生こんばんは! 初めて掲示板にメッセージを書きます! いつも遥香先生の笑顔に元気もらってます! これからもお身体に気をつけて、持ち前の笑顔でファンのみなさんを笑顔にしてください! 応援してます!(17歳)賀喜:初書き込みありがとうございます! すごくシンプルなメッセージだけど、すごい丁寧に書いてくださってて……ありがとうございます! 嬉しい気持ちになりました。私だったら(初書き込みで)何書くかな~? 『最近寒いですよね?』みたいな(笑)。『寒いといえば、遥香先生は……』、う~ん……何だろうな? 書き込みを考えるのって難しいですね(笑)。『寒いと言えばおでんですけど、おでんって食べますか? おでんは、西日本と東日本で違うらしいですよ!』みたいな話でも全然いいですし、ハマってることとかでも全然いいですし、こういうシンプル丁寧なメッセージでも……何でも待ってます(笑)。何でも嬉しいです! ぜひ、メッセージを送ってみてください。お待ちしております。もちろん、いつも送ってくださるみんなからもお待ちしております!乃木坂46賀喜遥香へのメッセージは、「乃木坂46掲示板」まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/