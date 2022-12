森七菜『2022年の7大ニュース』発表！1stアルバムにワンマンライブ…でも「そんなにニュースない」

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。12月12日(月)と13日(火)の放送では、『森七菜 2022年 7大ニュース』を発表しました。森七菜:今夜は、私の2022年を7つのトピックスに分けて振り返っていきたいと思います。これはですね……私の名前が“七菜”だから、7つもニュースを言わなきゃいけないっていう(笑)。私の人生にそんなにニュースないですからね! どうしようかなと思うんですけど……(笑)。森七菜:こちらは、やっぱり外せないトピックスになってると思います。歌手活動をして、初めてのアルバムを出させていただきました。(8月31日にファーストアルバム『アルバム』リリース)いろんな方に協力してもらって、素敵なものができました。ぜひみなさん、いまからでも遅くないので聴いてみてください。森七菜:こちらはライブ(のタイトル)ですね。(9月に)初めてワンマンライブをさせてもらいました。(地元の)大分と東京でやらせてもらって、アルバムの曲を全曲披露させてもらったりして楽しかったですね。みなさんとお会いして歌うのもなかなかない機会だったので、あの時間は弾けましたね(笑)。私にとって、2022年ですごい忘れられない出来事だったなと思います。その日もそうだし、リハーサルとかも含めてすごい貴重な体験だったんで楽しかったです。森七菜:早くも、ここからが怪しいのよ(笑)。もう(荘厳な)BGMに相応しくないニュースになってきましたけど……(笑)。人生で初めて髪の毛を染めたんです。ライブに向けて、自分の気持ちを高めていく感じで。結構明るいオレンジみたいな感じの色にしてもらって、気分が上がりました。「どうやって染めたんですか?」なんて聞かれたりするんですよ。「そんな良かったのかな」と思って。でもね、私ビビって地肌のとこ染めなかったんです。ブリーチ痛いって聞いたから(笑)。そのことを後輩に話して、「あ、この人ビビリなんだな」って思われたかな、と思って恥ずかしくなりました(笑)。なかなか楽しい時間でしたね。またいつか、役で染めれたらいいなと思いますけど。いい経験でした。森七菜:これも初めてだったんです。21歳にして、初めてのことが多いですけど(笑)。仕事で地方に行くとかは全然ありましたけど、自分で飛行機を取ってみたいなのは初めてでドキドキしましたね。大分に帰省して……それも2年半ぶりぐらいだったかな? すごい懐かしかったです。一緒にいろんな所に行って、初めてお酒を酌み交わしてみたりしましたね。いい思い出です。〈12月12日(月)放送分より〉森七菜:あの~……実は2022年ってね、私なんにも変わってない(笑)。強いて言えば、21歳になった(笑)。これ5つ目でしょ? あと、2つあるんですよね? やばいな(笑)。20歳までなら許されるかもしれないけど、21歳になってまで一大ニュースにしてると……「いつまで言ってんだ」っていう感じはしますよね、すいません(笑)。でも、21歳になって20歳よりちょっと大人だなって感じはします……無理やりかな(笑)。19歳から20歳になる1日はそんなに変わらない気がするんですけど、21歳は大人になって1年経ってる心の余裕……っていうのがありますね。ちょっと偉そうな顔できる感じが、生きづらくもあり生きやすくもあります(笑)。21歳になった……大事なことですね!だから、なんも変わってないんだって!(笑)。これ、誰が考えたんですか!? 7つもおかしいですよね?(笑)。森七菜:あったあった! これ大事だわ! でも、まだ1回しかご飯に行けてないんですけど……。2022年はいろんな地方に行く仕事がめっちゃ多くて、ほとんど家にいなかったんです。家族とかも寂しがってるんですけど。ぺえ教頭がどう思ってくれてるかわからないけど、一緒にご飯食べたりiPhoneケースを選んだりしたのがすっごい楽しかったな~と思います。また行きたいんですよね~……。ぺえ教頭のおうちにも行きたいなって思ってるので、ぜひお願いします(笑)。YouTubeとか思い出に撮ってくれたら嬉しいな。近いうちによろしくお願いします。森七菜:テツコって私の愛犬です(笑)。テツコが今年10歳になりました。みなさんになかなか近況を話せてなかったと思うんですけど、変わらず元気です。もうかわいいんですよ。10歳なのでちょっと落ち着きもありますけど、なんか若いんですよね。いまだに靴下とか振り回して遊んだりしてます(笑)。これからも元気でいてくれたらいいな、って思います!森七菜:ということで、私の2022年の7つのトピックスを紹介しました。……私の人生、大したことないのかな? 大丈夫かな(笑)。でも、いろんな人に囲まれて生きてるんだな、っていうことは証明できたかなと思います。2022年は、音楽活動をすごい頑張りました。結構な力を費やして、完全燃焼した感じがありますね。2023年は、いろんな映画の公開とかも……(Netflixで配信のドラマ)『舞妓さんちのまかないさん』とか(映画)『君は放課後インソムニア』、(映画)『銀河鉄道の父』とか……その後もいろいろと情報解禁が待っていると思います。2023年の私の抱負は、まず「風邪をひかない」。今年は大変ご迷惑、ご心配おかけしました。来年こそね、風邪をひかないっていうことを抱負に。そしてみなさんに、楽しいものを届けられるように頑張ります。〈12月13日(火)放送分より〉<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/