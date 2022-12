12月27日に東京・日本武道館で開催されるライブイベント「V系って知ってる? powered by MAVERICK DC GROUP」の追加出演者として、D'ERLANGER Respect Session、SADISTICAL PUNKERSのセッションバンド2組が発表された。

「V系って知ってる?」は「V系の再興」をテーマにしたライブイベント。今年はSORA(DEZERT)オーガナイズのもとコンセプチュアルなイベントが行われ、LUNA SEA、GLAY、BUCK-TICK、hideといったレジェンドへのリスペクトを込めた“V系Respect Super Session”が展開される。このたび追加発表されたD'ERLANGER Respect SessionにはHYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS)、Die(G / DIR EN GREY)、テツ(B / メリー)、ネロ(Dr / メリー)が参加。TwitterにてHYDEがSORAに「D'ERLANGER歌いたいなー」と投げかけたところから、HYDEへの出演交渉が公開で行われていたが、HYDEが出した課題である「チケット完売」が達成されたことで彼の出演が決定した。

またSADISTICAL PUNKERSにはkyo(Vo / D'ERLANGER)、HYDE(Vo)、逹瑯(Vo / ムック)、千秋(Vo / DEZERT)、CIPHER(G / D'ERLANGER)、Die(G)、Miyako(G / DEZERT)、SEELA(B / D'ERLANGER)、Sacchan(B / DEZERT)、Tetsu(Dr / D'ERLANGER)、SORA(Dr)が参加。このセッションバンドの名前は、D'ERLANGERの1stアルバム「LA VIE EN ROSE」リリース時のキャッチコピーである「SADISTICAL PUNK」が元となっている。

なお本公演のチケットは完売したが、追加販売を調整中とのことで、近日中に販売が再開される予定だ。

V系って知ってる? powered by MAVERICK DC GROUP

2022年12月27日(火)東京都 日本武道館

OPEN 13:00 / START 14:00

<出演者>

DEZERT / キズ / アルルカン / ムック / D'ERLANGER / girugamesh / V系Respect Super Session



蜉蝣 Respect Session

千秋(Vo / DEZERT)、結生(G / メリー)、海(G / vistlip)、kazu(B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy)、きょうのすけ(Dr / キズ)



LUNA SEA Respect Session

葉月(Vo / lynch.)、ミヤ(G / ムック)、ヒロト(G / アリス九號.)、明希(B / シド)、堕門(Dr / アルルカン)



GLAY Respect Session

maya(Vo / LM.C)、酒井参輝(G / 己龍)、悠介(G / lynch.)、YUKKE(B / ムック)、アレン(Dr)



DIR EN GREY Respect Session

ガラ(Vo / メリー)、reiki(G / キズ)、來堵(G / アルルカン)、ユエ(B / キズ)、SORA(Dr / DEZERT)



BUCK-TICK Respect Session

逹瑯(Vo / ムック)、Shinji(G / シド)、柩(G / NIGHTMARE)、祥平(B / アルルカン)、ゆうや(Dr / シド)



シド Respect Session

暁(Vo / アルルカン)、Miyako(G / DEZERT)、ユエ(B / キズ)、影丸(Dr / -真天地開闢集団-ジグザグ)



ZI:KILL Respect Session feat,deadman

眞呼(Vo / deadman、LOA-ROAR)、ミヤ(G / ムック)、aie(G / deadman、the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy)、kazu(B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy)、晁直(Dr / lynch.)



ムック Respect Session

来夢(Vo / キズ)、暁(Vo / アルルカン)、奈緒(G / アルルカン)、reiki(G / キズ)、Sacchan(B / DEZERT)、Яyo(Dr / girugamesh)



hide Respect Session

来夢(Vo / キズ)、PATA(G / X JAPAN)、ミヤ(G / ムック)、明希(B / シド)、SORA(Dr / DEZERT)



D'ERLANGER Respect Session

HYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS) / Die(G / DIR EN GREY) / テツ(B / メリー) / ネロ(Dr / メリー)



SADISTICAL PUNKERS

kyo(Vo / D'ERLANGER) / HYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS) / 逹瑯(Vo / ムック) / 千秋(Vo / DEZERT) / CIPHER(G / D'ERLANGER) / Die(G / DIR EN GREY) / Miyako(G / DEZERT) / SEELA(B / D'ERLANGER) / Sacchan(B / DEZERT)/ Tetsu(Dr / D'ERLANGER) / SORA(Dr / DEZERT)