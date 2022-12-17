12月27日に東京・日本武道館で開催されるライブイベント「V系って知ってる？ powered by MAVERICK DC GROUP」の追加出演者として、D'ERLANGER Respect Session、SADISTICAL PUNKERSのセッションバンド2組が発表された。
「V系って知ってる？」は「V系の再興」をテーマにしたライブイベント。今年はSORA（DEZERT）オーガナイズのもとコンセプチュアルなイベントが行われ、LUNA SEA、GLAY、BUCK-TICK、hideといったレジェンドへのリスペクトを込めた“V系Respect Super Session”が展開される。このたび追加発表されたD'ERLANGER Respect SessionにはHYDE（Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS）、Die（G / DIR EN GREY）、テツ（B / メリー）、ネロ（Dr / メリー）が参加。TwitterにてHYDEがSORAに「D'ERLANGER歌いたいなー」と投げかけたところから、HYDEへの出演交渉が公開で行われていたが、HYDEが出した課題である「チケット完売」が達成されたことで彼の出演が決定した。
またSADISTICAL PUNKERSにはkyo（Vo / D'ERLANGER）、HYDE（Vo）、逹瑯（Vo / ムック）、千秋（Vo / DEZERT）、CIPHER（G / D'ERLANGER）、Die（G）、Miyako（G / DEZERT）、SEELA（B / D'ERLANGER）、Sacchan（B / DEZERT）、Tetsu（Dr / D'ERLANGER）、SORA（Dr）が参加。このセッションバンドの名前は、D'ERLANGERの1stアルバム「LA VIE EN ROSE」リリース時のキャッチコピーである「SADISTICAL PUNK」が元となっている。
なお本公演のチケットは完売したが、追加販売を調整中とのことで、近日中に販売が再開される予定だ。
V系って知ってる？ powered by MAVERICK DC GROUP
2022年12月27日（火）東京都 日本武道館
OPEN 13:00 / START 14:00
＜出演者＞
DEZERT / キズ / アルルカン / ムック / D'ERLANGER / girugamesh / V系Respect Super Session
蜉蝣 Respect Session
千秋（Vo / DEZERT）、結生（G / メリー）、海（G / vistlip）、kazu（B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy）、きょうのすけ（Dr / キズ）
LUNA SEA Respect Session
葉月（Vo / lynch.）、ミヤ（G / ムック）、ヒロト（G / アリス九號.）、明希（B / シド）、堕門（Dr / アルルカン）
GLAY Respect Session
maya（Vo / LM.C）、酒井参輝（G / 己龍）、悠介（G / lynch.）、YUKKE（B / ムック）、アレン（Dr）
DIR EN GREY Respect Session
ガラ（Vo / メリー）、reiki（G / キズ）、來堵（G / アルルカン）、ユエ（B / キズ）、SORA（Dr / DEZERT）
BUCK-TICK Respect Session
逹瑯（Vo / ムック）、Shinji（G / シド）、柩（G / NIGHTMARE）、祥平（B / アルルカン）、ゆうや（Dr / シド）
シド Respect Session
暁（Vo / アルルカン）、Miyako（G / DEZERT）、ユエ（B / キズ）、影丸（Dr / -真天地開闢集団-ジグザグ）
ZI:KILL Respect Session feat,deadman
眞呼（Vo / deadman、LOA-ROAR）、ミヤ（G / ムック）、aie（G / deadman、the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy）、kazu（B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy）、晁直（Dr / lynch.）
ムック Respect Session
来夢（Vo / キズ）、暁（Vo / アルルカン）、奈緒（G / アルルカン）、reiki（G / キズ）、Sacchan（B / DEZERT）、Яyo（Dr / girugamesh）
hide Respect Session
来夢（Vo / キズ）、PATA（G / X JAPAN）、ミヤ（G / ムック）、明希（B / シド）、SORA（Dr / DEZERT）
D'ERLANGER Respect Session
HYDE（Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS） / Die（G / DIR EN GREY） / テツ（B / メリー） / ネロ（Dr / メリー）
SADISTICAL PUNKERS
kyo（Vo / D'ERLANGER） / HYDE（Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS） / 逹瑯（Vo / ムック） / 千秋（Vo / DEZERT） / CIPHER（G / D'ERLANGER） / Die（G / DIR EN GREY） / Miyako（G / DEZERT） / SEELA（B / D'ERLANGER） / Sacchan（B / DEZERT）/ Tetsu（Dr / D'ERLANGER） / SORA（Dr / DEZERT）