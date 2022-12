◆ 読み方は「エーアールイー」

阪神は17日、2023年シーズンのチームスローガンが『A.R.E.』に決まったと発表した。

一見すると岡田彰布監督が“優勝”と置き換えて話すお馴染みの「アレ」とも読めるが、読み方は「エーアールイー」。

球団は「個人・チームとして明確な目標(Aim)に向かって、野球というスポーツや諸先輩方に対して敬いの気持ち(Respect)を持って取り組み、個々がさらにパワーアップ(Empower)することで最高の結果を残していく」と、アルファベット3文字に込めた想いを説明した。

15シーズンぶりに古巣復帰した指揮官のもと、チーム一丸で“アレ”実現へ。球団史上18年ぶり10度目のリーグ優勝、また85年以来となる日本一を目指す。

▼ 阪神・近年のスローガン

2023年『A.R.E.』

2022年『イチにカケル!』

2021年『挑・超・頂 -挑む 超える 頂へ-』

2020年『It’s 勝笑 Time!オレがヤル』

2019年『ぶち破れ!オレがヤル』

2018年『執念 Tigers Change 2018』

2017年『挑む Tigers Change』

2016年『超変革 Fighting Spirit』

2015年『Go for the Top as One』