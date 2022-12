「アイドルマスター ミリオンライブ!」の楽曲が明日12月17日に音楽ストリーミングサービスで配信される。

「アイドルマスター ミリオンライブ!」は「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生。2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」がリリースされた。ブランド誕生10周年を迎える来年には声優陣によるライブが東京・日本武道館で行われるほか、テレビアニメの放送が予定されている。

ストリーミングサービスで配信されるのはランティスから発表された約490曲。今後発売されるタイトルも順次配信がスタートする予定だ。

配信タイトル一覧

・LIVE THE@TER PERFORMANCEシリーズ

・LIVE THE@TER HARMONYシリーズ

・LIVE THE@TER DREAMERSシリーズ

・LIVE THE@TER FORWARDシリーズ

(※「サンリズム・オーケストラ♪(Brand New Ver.)」「brave HARMONY(Brand New Ver.)」「Starry Melody(Brand New Ver.)」「リフレインキス(Brand New Ver.)」は個別トラックとして配信)

・MILLION THE@TER GENERATIONシリーズ

・MILLION THE@TER WAVEシリーズ

・MILLION THE@TER SEASONシリーズ

(※「夢にかけるRainbow(Brand New Ver.)」は個別トラックとして配信)

・MILLION THE@TER VARIETYシリーズ

(※12月17日時点ではMILLION THE@TER VARIETY01まで)

・M@STER SPARKLEシリーズ

・M@STER SPARKLE2シリーズ

・THE@TER ACTIVITIESシリーズ

・THE@TER BOOSTシリーズ

・THE@TER CHALLENGEシリーズ

・ミリオンラジオ!テーマソングCDシリーズ

・THE IDOLM@STER LIVE THE@TER COLLECTION

・君との明日を願うから

(※「アイル」は「アイル(Harmonized ver.)」となる)

・ZWEIGLANZ アライアンス・スターダスト

・THE IDOLM@STERシリーズ15周年記念曲「なんどでも笑おう」【ミリオンライブ!盤】

(※一部トラックのみ)

・THE IDOLM@STERシリーズ イメージソング2021「VOY@GER」【ミリオンライブ!盤】

(※一部トラックのみ)

・THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 聖ミリオン女学園