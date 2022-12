TVアニメ「D4DJ All Mix」が、TOKYO MX、BS日テレほかで2023年1月13日より放送されることが決定。併せてPVが公開された。

「D4DJ All Mix」は、ブシロードが展開するプロジェクト「D4DJ」のアニメ第2期。桜田美優、春日春奈、竹下みいこ、白鳥胡桃が所属するDJユニット・LyricalLilyを含む、全6ユニットの新しいステージが描かれる。PVでは、Lyrical Lilyによるオープニング主題歌「Maihime」の一部を聴くことができる。

またアニメの特別編「D4DJ Double Mix」の再放送が決定。2023年1月6日23時よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-X、6日25時よりKBS京都、7日23時よりサンテレビでそれぞれオンエアされる。

さらに「D4DJ All Mix」の放送を記念して、2023年1月1日、2日より「D4DJ」のYouTube公式チャンネルで、TVアニメ「D4DJ First Mix」、ミニアニメ「ぷっちみく D4DJ Petit Mix」を無料公開。加えて2023年1月9日に開催されるイベント「ブシロード新春大発表会 2023」で、「D4DJ All Mix」第1話が先行上映されることも明かされた。

TVアニメ「D4DJ All Mix」

放送情報

TOKYO MX:2023年1月13日(金)23:00~

BS日テレ:2023年1月13日(金)23:00~

KBS京都:2023年1月13日(金)25:00~

サンテレビ:2023年1月14日(土)22:30~

AT-X:2023年1月13日(金)23:00~

配信情報

DMMTV:2023年1月8日(日)より毎週日曜日23:00~

Hulu:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

Prime Video:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

U-NEXT:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

dアニメストア:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

ひかりTV:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

アニメタイムズ:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

GooglePlay:2023年1月13日(金)より毎週金曜日23:00~

HAPPY!動画:2023年1月14日(土)より毎週土曜日12:00~

ビデックスJP:2023年1月14日(土)より毎週土曜日12:00~

TELASA:2023年1月17日(火)より毎週火曜日23:00~

J:COMオンデマンド:2023年1月17日(火)より毎週火曜日23:00~

milplus:2023年1月17日(火)より毎週火曜日23:00~

auスマートパスプレミアム:2023年1月17日(火)より毎週火曜日23:00~

バンダイチャンネル:2023年1月17日(火)より毎週火曜日23:00~

スタッフ

原作:ブシロード

ストーリー原案:中村 航

キャラクター原案:やちぇ

総監督:水島精二

監督:鈴木大介

シリーズ構成:雑破業

アニメーションキャラクターデザイン:茶之原拓也、八森優香

モデリングディレクター :原岡大輔、高岡真也、横山貴央

リギングディレクター:矢代 奈津子

色彩設計:松山 愛子 (颱風グラフィックス)

撮影監督:小林俊介

美術監督:池田裕輔

美術設定:綱頭瑛子

編集:榎田美咲

音響監督:長崎行男

音楽:佐高陵平

アニメーション制作統括:松浦裕暁

アニメーション制作:サンジゲン

キャスト

桜田美夢:反田葉月

春日春奈:進藤あまね

白鳥胡桃:深川瑠華

竹下みいこ:渡瀬結月

※高岡真也の高ははしごだかが正式表記。

(c)bushiroad / D4DJ2製作委員会