TVアニメ「D4DJ All Mix」が、TOKYO MX、BS日テレほかで2023年1月13日より放送されることが決定。併せてPVが公開された。

「D4DJ All Mix」は、ブシロードが展開するプロジェクト「D4DJ」のアニメ第2期。桜田美優、春日春奈、竹下みいこ、白鳥胡桃が所属するDJユニット・LyricalLilyを含む、全6ユニットの新しいステージが描かれる。PVでは、Lyrical Lilyによるオープニング主題歌「Maihime」の一部を聴くことができる。

またアニメの特別編「D4DJ Double Mix」の再放送が決定。2023年1月6日23時よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-X、6日25時よりKBS京都、7日23時よりサンテレビでそれぞれオンエアされる。

さらに「D4DJ All Mix」の放送を記念して、2023年1月1日、2日より「D4DJ」のYouTube公式チャンネルで、TVアニメ「D4DJ First Mix」、ミニアニメ「ぷっちみく D4DJ Petit Mix」を無料公開。加えて2023年1月9日に開催されるイベント「ブシロード新春大発表会 2023」で、「D4DJ All Mix」第1話が先行上映されることも明かされた。

TVアニメ「D4DJ All Mix」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月13日（金）23:00～

BS日テレ：2023年1月13日（金）23:00～

KBS京都：2023年1月13日（金）25:00～

サンテレビ：2023年1月14日（土）22:30～

AT-X：2023年1月13日（金）23:00～

配信情報

DMMTV：2023年1月8日（日）より毎週日曜日23:00～

Hulu：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

Prime Video：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

U-NEXT：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

dアニメストア：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

ひかりTV：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

アニメタイムズ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

GooglePlay：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

HAPPY!動画：2023年1月14日（土）より毎週土曜日12:00～

ビデックスJP：2023年1月14日（土）より毎週土曜日12:00～

TELASA：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～

J:COMオンデマンド：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～

milplus：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～

auスマートパスプレミアム：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～

バンダイチャンネル：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～

スタッフ

原作：ブシロード

ストーリー原案：中村 航

キャラクター原案：やちぇ

総監督：水島精二

監督：鈴木大介

シリーズ構成：雑破業

アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香

モデリングディレクター ：原岡大輔、高岡真也、横山貴央

リギングディレクター：矢代 奈津子

色彩設計：松山 愛子 （颱風グラフィックス）

撮影監督：小林俊介

美術監督：池田裕輔

美術設定：綱頭瑛子

編集：榎田美咲

音響監督：長崎行男

音楽：佐高陵平

アニメーション制作統括：松浦裕暁

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

桜田美夢：反田葉月

春日春奈：進藤あまね

白鳥胡桃：深川瑠華

竹下みいこ：渡瀬結月

※高岡真也の高ははしごだかが正式表記。

(c)bushiroad / D4DJ2製作委員会