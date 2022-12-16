TVアニメ「D4DJ All Mix」が、TOKYO MX、BS日テレほかで2023年1月13日より放送されることが決定。併せてPVが公開された。
「D4DJ All Mix」は、ブシロードが展開するプロジェクト「D4DJ」のアニメ第2期。桜田美優、春日春奈、竹下みいこ、白鳥胡桃が所属するDJユニット・LyricalLilyを含む、全6ユニットの新しいステージが描かれる。PVでは、Lyrical Lilyによるオープニング主題歌「Maihime」の一部を聴くことができる。
またアニメの特別編「D4DJ Double Mix」の再放送が決定。2023年1月6日23時よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-X、6日25時よりKBS京都、7日23時よりサンテレビでそれぞれオンエアされる。
さらに「D4DJ All Mix」の放送を記念して、2023年1月1日、2日より「D4DJ」のYouTube公式チャンネルで、TVアニメ「D4DJ First Mix」、ミニアニメ「ぷっちみく D4DJ Petit Mix」を無料公開。加えて2023年1月9日に開催されるイベント「ブシロード新春大発表会 2023」で、「D4DJ All Mix」第1話が先行上映されることも明かされた。
TVアニメ「D4DJ All Mix」
放送情報
TOKYO MX：2023年1月13日（金）23:00～
BS日テレ：2023年1月13日（金）23:00～
KBS京都：2023年1月13日（金）25:00～
サンテレビ：2023年1月14日（土）22:30～
AT-X：2023年1月13日（金）23:00～
配信情報
DMMTV：2023年1月8日（日）より毎週日曜日23:00～
Hulu：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
Prime Video：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
U-NEXT：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
dアニメストア：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
ひかりTV：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
アニメタイムズ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
GooglePlay：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～
HAPPY!動画：2023年1月14日（土）より毎週土曜日12:00～
ビデックスJP：2023年1月14日（土）より毎週土曜日12:00～
TELASA：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～
J:COMオンデマンド：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～
milplus：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～
auスマートパスプレミアム：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～
バンダイチャンネル：2023年1月17日（火）より毎週火曜日23:00～
スタッフ
原作：ブシロード
ストーリー原案：中村 航
キャラクター原案：やちぇ
総監督：水島精二
監督：鈴木大介
シリーズ構成：雑破業
アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香
モデリングディレクター ：原岡大輔、高岡真也、横山貴央
リギングディレクター：矢代 奈津子
色彩設計：松山 愛子 （颱風グラフィックス）
撮影監督：小林俊介
美術監督：池田裕輔
美術設定：綱頭瑛子
編集：榎田美咲
音響監督：長崎行男
音楽：佐高陵平
アニメーション制作統括：松浦裕暁
アニメーション制作：サンジゲン
キャスト
桜田美夢：反田葉月
春日春奈：進藤あまね
白鳥胡桃：深川瑠華
竹下みいこ：渡瀬結月
※高岡真也の高ははしごだかが正式表記。
(c)bushiroad / D4DJ2製作委員会