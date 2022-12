Reol「“計画通りにいかないジレンマ”、“コンプレックス”を逆手に」新曲『SCORPION』への思い

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月15日(木)の放送は、Reolさんがゲスト出演。パーソナリティのぺえ教頭が初対面の印象や新曲『SCORPION』の感想を伝え、この楽曲に込められた思いを聞きました。ぺえ教頭:シンガーソングライターで、アーティスト活動全般をセルフプロデュースしているマルチクリエイターのReol先生。曲を聴かせてもらったりミュージックビデオも観たんですけど、何て言うのかしら……クールで恐ろしいイメージがあったの。Reol:恐ろしい……(笑)。ぺえ教頭:大丈夫かなってドキドキしてたんだけど、会ってみたらパワフルとは裏腹な部分……愛嬌や愛くるしい部分がバシバシと伝わってきて。Reol:すでに!? ありがとうございます(笑)。ぺえ教頭:あと、何千回何万回言われたことがあると思うけど、すごい小柄なのね。あんなにパワフルなのに!Reol:そうなんですよね。ソロなんでバレないんですよ(笑)。ぺえ教頭:パワフルだから190くらいありそうだけど(笑)。身長はどのくらいなんですか?Reol:145(cm)です。ぺえ教頭:ねー! びっくりした、って言われません?Reol:めっちゃ言われます。ぺえ教頭:だから今もびっくりしてる。Reol:いやいや(笑)、よろしくお願いします!ぺえ教頭:あたし、ちょっと緊張しちゃってるわ。Reol:そうなんですか?(笑)。ぺえ教頭:あたしね、どんだけ大御所の方がゲストに来ても緊張しないんだけど、なんでだろう? パワーがすごいんだと思う。Reol:いや……そんなことないですよ(笑)。気さく! 気さく!ぺえ教頭:本当?(笑)。Reolちゃんは、パワフルでエネルギッシュで、なんだか直視できないくらいのまぶしさがあるわ。Reol:お~。ぺえ教頭:逆に私の印象はどうよ?Reol:勝手に親しみやすさを持っちゃってますね。YouTubeも拝見してるので……さらけ出していらっしゃる感じ(笑)。ぺえ教頭:本当? 見てくれてるの? 私のあの食って寝ての自堕落な生活を……どんな気持ちで見てくれてるの?Reol:大体、食べてるときに見ていますよ。一緒に食べてる気持ちになりますよね(笑)。ぺえ教頭:けっこう悩んだりするタイプですか?Reol:悩みますね。だからぺえさんが、YouTubeでやってらっしゃる感じが「わかる~!」みたいな。ぺえ教頭:それはすごく意外かもしれない。あれ、相当暗いわよ(笑)。じゃあ、わかり合える部分もあるかしら?Reol:あるかもしれない。交差したいです!ぺえ教頭:(楽曲オンエア後に)この曲、めっちゃクセになる。Reol:ありがとうございます!ぺえ教頭:Reol先生のTikTokでもめっちゃかわいく踊っていて、すごい見ちゃってた。Reol:(笑)。こんなに、ひとつのワード(「コンプレックス」)を繰り返す曲を初めて作ったかもしれないですね。ぺえ教頭:すっごいクセになるし鼓舞される。なんとか頑張って生きていこう……! って気持ちになりました(笑)。Reol:嬉しい!ぺえ教頭:この曲は、どんな気持ちで作ったの?Reol:こういう勝ち気な曲を作りたいなと思ったんですけど、20代前半とはリリックの書き方が変わってきていて……。やっぱ挫折した部分もあるんですよ。これまでに諦めた部分とか、どうしても自分の理想通りにいかなかったところとか……。そういう計画通りにいかないジレンマとか体験したことが、すべて落とし込まれています。ぺえ教頭:うんうん。Reol:それこそ、身長が低いという話をしましたけど……この身長だから覚えてもらえたり、小さいのにパワフルに歌うね、と言ってもらったりすることが多くなったんです。そこは、コンプレックスが逆転した部分なんですよね。だからみんなも、“コンプレックス”というものを逆手にとって、バンバン撃ち抜いていってほしいですよね。ぺえ教頭:この曲はReolちゃんにしか歌えないし、この味は出ない。(リスナーに)すごく響いていると思うわよ。今回紹介したReolさんの新曲『SCORPION』は、11月にリリースされたニューシングル『COLORED DISC』に収録されています。こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)はライブ後に駆けつけたため、このトークの際は不在でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/