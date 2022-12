Reol ボーカルを始めたきっかけはYUKI「人が歌っているポップスに初めて興味を持った」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月15日(木)の放送は、Reolさんがゲスト出演。パーソナリティのぺえ教頭が、音楽を始めたきっかけなど気になることを質問しました。ぺえ教頭:個人的に気になることを質問したいんですけど、すぐに答えてね。Reol:はい!ぺえ教頭:好きな食べ物は?Reol:ごはん! 白米です。ぺえ教頭:ごはんのおともは何が好き?Reol:最近は梅干し。ぺえ教頭:おぉ~! けっこう和風ね。渋いんだね(笑)。Reol:渋いの好きです。ぺえ教頭:じゃあ、お漬物とみそ汁と梅干しがあれば満足?Reol:もう最高! 和食が大好きなんですよ。ぺえ教頭:聞けば聞くほど意外だね。勝手にハードなイメージを持っていたからさ。優しいものが好きなのね(笑)。Reol:優しいもの大好きです。胃に優しいものも大好き(笑)。ぺえ教頭:学生時代は誰を聴いていたの?Reol:初めて買ったCDは、YUKIさんの『joy』です。JUDY AND MARYのYUKIさんがソロで出した3枚目のアルバムで、人が歌っているポップスに初めて興味を持ってCD屋さんに行きましたね。ぺえ教頭:へぇ~。YUKIさんとの出会いにはきっかけがあったの?Reol:小学校のときに文化祭の準備をしていて、誰かがラジカセで(アルバム収録曲の)「JOY」を流していたんです。それでビビっときました。ぺえ教頭:じゃあ、YUKIさんの影響は受けているの?Reol:あると思います。曲だけじゃなくジャケットを見てもウワってなって、ビジュアルの世界観も含めて好きになったので。ぺえ教頭:アーティストを始めるきっかけは何だったの?Reol:何なんだろう……。でも、ずっと音楽はやっていたんです。3歳からピアノをやって、小学校から中学校卒業までトランペットをやって……。だからクラシック寄りというか、アカデミックなことをやっていたんですけど、YUKIさんをきっかけにボーカルミュージックに興味を持って、マイクを買って……。ぺえ教頭:うんうん。Reol:高校生のときにはバンドを組んでいたんですけど、それと並行してインターネットにポイっと上げてみたらそっちがブワっとなって……。ぺえ教頭:へぇ~!Reol:だから、本当に何があるかわからない(笑)。ぺえ教頭:じゃあ、クラシックとかいろんな音楽を通って、いまのReolちゃんがあるというかたどり着いたんだ。Reol:そうですね。ぺえ教頭:でも納得できる。あの幅の広さというか、いろんなジャンルの音楽の良さを知っているから、いまのReolちゃんが生まれているんだなって感じ。Reol:たしかに、“混ぜる”のが好きなんだと思いますね。ポップスからポップスを作るんじゃなくて、昔の曲とかクラシック的とかミュージカル的なものを、自分の音楽に引き込んで混ぜてみるのが好きですね。それが楽しい。ぺえ教頭:一辺倒じゃなくて、いろいろ見せたいんだ。Reol:いろいろやりたいですね。ぺえ教頭:へぇ~、おもしろいね。Reol:本当ですか!?ぺえ教頭:うん、大好きなタイプ。いろんな色が見えて嬉しいわ(笑)。Reol:やった……!Reolさんは、11月にニューシングル『COLORED DISC』をリリース。2023年1月26日(木)からは、愛知・Zepp Nagoyaを皮切りにワンマンライブツアー『Reol Oneman Live 2023 新式浪漫 Neo Nostalgia』がスタートします。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/