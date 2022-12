森七菜「1人鍋にハマっています」撮影の息抜きは「おいしい物を食べること」

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。12月12日(月)と15日(木)の放送では、地方での撮影の合間に楽しんでいることを語りました。森七菜:12月ということで、(今週が)2022年最後の登校になりますね。早かった気がしますけど……1年。最近はもっぱら撮影をしていて、地方に行ったりしています。もう寒くなってきたんでね。地方のホテルで卓上の電気の鍋みたいなので、1人で鍋するのにハマってます(笑)。やっぱり地方だとね、魚がお安いとかあるんですよ。買って食べる時間がすごい好きで、よくやってますね。みなさんも、ぜひ鍋を楽しんでください。〈12月12日(月)放送分より〉受験勉強の息抜きとして、七菜ちゃんのラジオを聴いてます!!七菜ちゃんは、仕事の息抜きに何をしてますか?(18歳)森七菜:息抜き……おいしい物を食べることですかね? それぐらいしかないかも。それか、音楽聴いたりとか……。やっぱりおいしい物を食べるのって、本当に力になりますね。今年(2022年)は特に地方に行くことがすごく多くて、ちょっとでも時間が空いたら何か食べに行くみたいなことをしてたんです。海がある所ではお魚食べたり名産の物をいっぱい食べて、「よし! 午後からも頑張るぞ!」みたいにしてました。みなさんの地方のおいしい物、おいしいお店をぜひ教えてください。飛んでいきます(笑)。〈12月15日(木)放送分より〉<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/