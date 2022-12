複数の作家が「強い女」をテーマにした作品を寄せる「強い女アンソロジー」がforcs(フォークス)から登場。マンガアプリのcomipoと、電子コミックWebサービスのDLsite comipoで本日12月16日に独占配信が開始された。

伊藤イット「2KP」、藤松盟「善き強さに捧ぐウィッカの倫理」、カワハラ恋「殺戮の悪役令嬢になりました~攻略対象が大嫌いすぎるので全滅させて正ヒロインを手に入れようと思いますが何か問題でも?」、ひるのつき子「Meet My HERO(INE)」、呉助「超復活!深夜3時の女児向けヒロイン」、マキヒロチ「tough it out」、西島大介「李香蘭の中の人/The Shadow Of Li Xianglan」という7本の新作読み切りが「強い女アンソロジー」には掲載。カバーイラストはathekoが手がけている。

※athekoのeはアキュート・アクセント付きが正式表記。