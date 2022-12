12月28日19:00から4時間半にわたって生放送される日本テレビの音楽特番「発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2022~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

出演が発表されたのは、今井美樹、ウタ from ウタワールド(歌:Ado)、上白石萌音、工藤静香、SEKAI NO OWARI、Tani Yuuki、Da-iCE、Travis Japan、乃木坂46、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、緑黄色社会の12組。それぞれがヒット曲をパフォーマンスし、番組のMCも務める上白石は松任谷由実の「ルージュの伝言」を披露する。

日本テレビ系「発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2022~」

2022年12月28日(水)19:00~23:24

<出演者>

今井美樹 / ウタ from ウタワールド / 上白石萌音 / 工藤静香 / SEKAI NO OWARI / Tani Yuuki / Da-iCE / Travis Japan / 乃木坂46 / BE:FIRST / マカロニえんぴつ / 緑黄色社会 / and more



MC:上白石萌音 / 藤井貴彦(日本テレビアナウンサー) / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)