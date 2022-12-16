サードウェーブは、2023年1月9日から同23日の15日間、対象のドスパラ店舗にて『パソコン組立教室』を開催する。店舗により開催日程が異なる。2022年12月16日から参加申し込みの受付を開始した。
イベントでは、パソコンの組立を楽しく分かりやすく学ぶことができる。また、組み立てたパソコンはそのまま持ち帰れる。イベントには、使用するパーツの購入代金のみで参加できるという。
実施店舗は札幌店、青森東バイパス店、郡山安積店、秋葉原本店、座間相武台店、甲府飯田店、富山本郷店、大阪・なんば店、堺七道店、姫路MEGAドン・キホーテ広畑店、大分光吉インター店。申込みフォームにて参加店舗と希望コースを決めて応募。参加可能な人数には限りがある。
コース概要は以下の通り。構成は変更可能だが、変更した場合価格が変動する。パソコンの構成決定後、店舗より見積りが送られてくるので、イベントの開催前までに支払う。小学生以下の場合は保護者の同伴が必要だ。
「ゲーミングパソコンコース」
基本構成価格：143,613円
CPU：Intel Core i5 12400F BOX
MB：ASRock B660M Phantom Gaming 4
VGA：GeForce RTX 3060（Palit NE63060T19K9-190AD）
メモリ：16GBメモリ（G.Skill F4-3200C16D-16GIS）
SSD：1TB M.2SSD（W.D Blue SN570 WDS100T3B0C）
PCケース：DEEPCOOL MACUBE 110 WH
電源：650wATX（DEEPCOOL PK650D R-PK650D-FA0B-JP）
OS：Microsoft Windows 11 HOME 日本語パッケージ版
「はじめての自作パソコンコース」
基本構成価格：94,579円
CPU：Intel Core i5 12400 BOX
MB：ASRock B660M Phantom Gaming 4
メモリ：16GBメモリ（GSK F4-3200C16D-16GIS）
SSD：1TB M.2SSD（W.D Blue SN570 WDS100T3B0C）
PCケース：DEEPCOOL MACUBE 110 WH
電源：650wATX（DEEPCOOL PK650D R-PK650D-FA0B-JP）
OS：Microsoft Windows 11 HOME 日本語パッケージ版