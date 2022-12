BLUE ENCOUNTが2月28日に新作ミニアルバム「Journey through the new door」をリリースする。

「Journey through the new door」は、辻村勇太(B)がアメリカに移住したあとも2拠点で活動を続けていくことを選択したBLUE ENCOUNTが、今までの長い旅を経て新たな扉を開く決意を体現した1枚。2022年に生まれた楽曲「青」「終火」「Z.E.R.O.」に2曲の新曲を加えた全5曲が収録される。

ミニアルバムはグッズ付きの完全生産限定盤と、CDのみの初回仕様限定盤が用意される。完全生産限定盤は鞄をモチーフにしたスペシャルパッケージ仕様で、旅に必要不可欠なネックピロー、アイマスク、ラゲッジタグなどのグッズが同梱される。

また「今までともに歩んできたファンの方々に何か喜んでもらえるものを」という思いから、ミニアルバムの初回出荷分にはメンバーの直筆サインが封入される。1月15日23:59までに各オンラインショップおよびCDショップで予約した人は、直筆サイン入りのCDを必ず入手できる。

BLUE ENCOUNT「Journey through the new door」収録曲

01. Z.E.R.O.

02. vendetta

03. 終火

04. 青

05. DOOR