YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L'Arc-en-Ciel、VAMPS)、SUGIZO(LUNA SEA、X JAPAN)、MIYAVIによるバンド・THE LAST ROCKSTARSの初ツアー「THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles 」の追加公演が、2月3日にアメリカ・ニューヨークのHammerstein Ballroomで行われることが決定した。

ワールドワイドに活躍する4人によるバンドとあって、結成発表時より各方面から熱い注目を浴びているTHE LAST ROCKSTARS。先月行われたツアーチケットの先行予約には申し込みが殺到し、話題となったばかりだ。

追加公演の決定を受けてニューヨーク公演は2DAYSに。追加公演分のチケットは12月16日10:00(EST)にLIVE NATIONにて発売される。

THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles

2023年1月26日(木)東京都 有明アリーナ

2023年1月27日(金)東京都 有明アリーナ

2023年1月29日(日)東京都 東京ガーデンシアター

2023年1月30日(月)東京都 東京ガーデンシアター

2023年2月3日(金)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom(※追加公演)

2023年2月4日(土)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom

2023年2月10日(金)アメリカ カリフォルニア州Hollywood Palladium