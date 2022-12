「お金をかけても磨かれない部分ってあるのよ」外見が気になる10代へ ぺえ教頭のメッセージ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月14日(水)は、『中2高2限定! 好きにしなさい逆電!』と題して放送。パーソナリティのぺえ教頭が中2と高2のリスナーと電話をつなぎ、日常の報告や相談を受けました。そのなかから、外見についての悩みを相談した高2リスナーとのやり取りを紹介します。同番組では歴代の教頭が、学校に入ったばかりでもなく受験が迫っているわけでもない、比較的自由な学年の中2高2のリスナーと電話をつないだ際、その自由さを称えるかけ声をおこなっています。ぺえ教頭のかけ声は「中2高2は、好きにしなさい」です。この言葉を伝えられた中2高2のリスナーは、「はい!」「了解!」「好きにします!」など、思い思いの言葉で返すのがならわしになっています。ぺえ教頭:「好きにしなさい」……これは、中2高2の生徒(リスナー)に向かって言うかけ声です。電話をかけたときにこれを言うんです。ちなみに、今聴いてくれている中2高2のみんな! 好きにしてる? 胸を張って返事できてるかい? (笑)。中2高2はぐらつくタイミングだけど、どの選択も正解ということで「好きにしなさい」というかけ声をしています。今夜は、“好きにしなさい世代”の中2高2のための授業をやっていきます。私は12月29日をもって教頭を退任するんですけど、“好きにしなさい”コールをしてほしいという生徒がたくさんいます。だから今夜は、時間の限りかけ声をしていきます!ぺえ教頭:もしもし! 私と「好きにしなさい」をやりたかったの?リスナー:はい!ぺえ教頭:じゃあ、いくわよ! 「中2高2は、好きにしなさい……!」。リスナー:了解です!ぺえ教頭:まっすぐで素晴らしいです。迷いがなかったね。リスナー:(笑)。ぺえ教頭:私と何を話す? なんでもいいわよ。リスナー:相談事があるんですけど……最近、インスタやTikTokにかわいい子が出てきて、どうしても自分と比べちゃうので克服したいです。ぺえ教頭:インスタやTikTokって、スタイルが良くて顔もかわいくて……みたいな子がいっぱい出てくるもんね。容赦ないよね~、あいつら(笑)。リスナー:(笑)。ぺえ教頭:自信がなくなる出来事とか、きっかけがあったの?リスナー:好きな人がいるんですけど、私の友達もその人のことが好きだとわかって……両思いで付き合いはじめたんです。その友達は素朴な感じなんですけど、お化粧をちょっとしているのがかわいくて。そこから、自分とかわいい人を見て比べちゃっているな……と気づいちゃって。ぺえ教頭:そうなんだ。身近な友達に、好きな人を取られちゃった感じ? 取り返そうみたいな根性はないの?(笑)。リスナー:いや、もう……ラブラブすぎて、入るのが申し訳ない感じです。ぺえ教頭:かわいくなりたくて、やっていることもあるわけ?リスナー:校則で化粧禁止なので、ばれない程度にまつ毛をちょっと上げてみたり、髪型を毎日変えてみたり……。ぺえ教頭:ばれない程度に試行錯誤してやっているのね。そんなふうにかわいくしていても、自信がないの?リスナー:周りの子を見ると、比べてしまいます。ぺえ教頭:そっかぁ。なんでそんなに、かわいさを重視しちゃうの?リスナー:人を見たときに、その子のことは何もわからないんですけど、見た目は目に入るので……自分がどう見られているのかも気になります。ぺえ教頭:そうだね。内面よりも外見のほうが、わかりやすく比べる材料になっちゃうもんね。たしかにわかるけどね。リスナー:はい。ぺえ教頭:私もそうだったと思う。学生時代は「この子はどうやってかわいくなっているんだろうな?」と思いながら生活してたな、と思い出すんだけど……。リスナー:はい。ぺえ教頭:大人になると、お金をかければある程度は美しくなれるし、理想に近づけるのよね。でも、お金をかけても磨かれない部分ってあるのよ。私はそこを大事にしてほしいし、そこで勝負して生きていってほしいかな。言っている意味わかる?リスナー:わかります。ぺえ教頭:コンプレックスみたいなものは、ちょっとずつお金をかければなくなっていくと思うんだけど……お金をかけても、なんにも変われない部分ってあるの。自分の心の奥にはあるのよ。そこの大切さに気づける人間になってほしいな。リスナー:はい……。ぺえ教頭:自分の外見を愛することも大切かもしれないけど、自分の内面を愛せる人間になれたら本当の意味で自分のことを大好きになれるし、本当にあなたのことを愛してくれる人に出会えると思う。リスナー:はい。ぺえ教頭:いまは比べるだけ比べるのもいいと思うけど、そこで満たされない部分だったり、「勝負するところはここじゃないわ」って気づくときがくるから。だからいまのうちに、たくさんかわいい子と比べて生きていくのも意味はあると思うよ。だから、比べすぎている自分のことも責めないで。リスナー:はい。ぺえ教頭:あなたの心は美しいわよ。とっても素敵。話していてわかるからね。リスナー:ふふっ(笑)。ぺえ教頭:私は、そんなにかわいいハニカミの笑い声出せないよ。リスナー:ありがとうございます。ぺえ教頭:よっぽど私より魅力的よ。だから自信もってね。リスナー:はい!ぺえ教頭:がんばろう! 強く生きなくてもいいから、弱いままで強くなりましょうね。リスナー:はい、ありがとうございました!――このほかには……・「マクドナルドのポテトのおいしさについて語り合いたい」という中2・「絵とネコが好きなので、教頭にもネコの絵を描いてほしい」という高2・「来週、修学旅行で広島と神戸に行くので、いい思い出を作るアイデアが欲しい」という高2・「JKを楽しみ尽くしたいので、高校生活を悔いなく過ごす方法を教えてほしい」という高2・「将来の夢を野球に関わる仕事か、お笑いに関わる仕事かで悩んでいる」という高2と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/