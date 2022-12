BiSHアイナ・ジ・エンド「等身大の自分で歌えています」新曲『ZUTTO』の好きな歌詞は“僕は一人じゃない”

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。12月13日(火)の放送では、21日(水)にリリースされるニューシングル『ZUTTO』を初オンエア。12ヵ月連続リリースの最後を飾るこの楽曲への思いを伝え、この1年の活動を振り返りました。アイナ:来ました……12月が。来ました……! 12ヵ月連続リリース、最後のシングル。早かったのか遅かったのかわからないけど……。私はこの歌の『僕は一人じゃない』っていう歌詞がいちばん好きです。12ヵ月連続リリースは想像以上に大変でした。振り付けを毎月考えるのは大変や、と自覚していたけども想像以上でした。それに伴い、MV撮影とかアー写撮影、レコーディング、カップリングの作詞……。でも、私たちよりも生徒ちゃん(リスナー)、清掃員(BiSHのファン)のほうが大変やったと思います。毎月曲を聴いたりするだけでも、どんどん終わりに近づいていってるって感じさせちゃったかもしれないし。逆にいい思い出が増えたのかもしれないけど……。だから、お互い12ヵ月お疲れ様! ほんとに大変やったよね。ありがとう、聴いてくれて。そのおかげで、私は1人じゃないと思いました。だから、この曲を等身大の自分で歌えています。聴いてください、新曲で『ZUTTO』。――ここで、『ZUTTO』を初オンエアアイナ:この曲、ほんまにいい曲やと思います。大好きです。12ヵ月の間に、初めて外部の人に曲を書いていただいたりコンペもしたけど、最後はやっぱり松隈ケンタさん(の作曲)です。私は松隈さんのロックに育ててもらいましたし、松隈さん以外で12ヵ月連続のラスト締めくくる気はなかったので本当によかった。書いてくださってありがとうございます。そして、ミュージックビデオもアップされました。なんとこれね、大喜多(正毅)さん! BiSH大好き大喜多先生ですよ。パパ! BiSHだと、『My landscape』とか『HiDE the BLUE』とか『オーケストラ』を撮ってくれている監督です。あの人はすごいです。本当にね、メンバーの一瞬の表情も撮り逃がさない。ちょっとでも表情に淀みがあったら、もう1回撮らせてくれるんですよね。集中力がすごかったです。だから、繊細なビデオになってると思う。ゆっくり、おうちで1人の時間に見てほしいな、なんて思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/