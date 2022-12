LiSA 作詞作曲を手掛けた「シフクノトキ」「悪女のオキテ」「NEW ME」の制作手順を紹介

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。12月14日(水)の放送では、リスナーから届いた「作曲と作詞を両方するときはどのようにしているのですか?」という質問に答えました。アルバム『LANDER』では、LiSA先生が作曲した楽曲が何曲かありますね。以前、曲をいただいてから作詞をすると言っていましたが、作曲と作詞を両方するときはどのようにしているのですか?(13歳)LiSA:(11月に発売された)今回のアルバム『LANDER』の中では、「シフクノトキ」「悪女のオキテ」「NEW ME」を作曲(作詞も)しています。作詞(だけを)するときと変わらず、曲が先です。曲のでき方もいろいろあるんですけど……特に「シフクノトキ」とかは堀江晶太君と一緒に作ってるので、晶太君が先にオケを作ってくれて、そこにメロディを乗せるっていう作り方をしましたね。「悪女のオキテ」と「NEW ME」は、私が1人でアコギを弾いて歌ったメロディをアレンジャーさんとか晶太君に持っていって、そこを広げてもらうっていう作業をしています。そこから作詞をします。なので、曲でイメージができたあとに歌詞を乗せることが多いですね。作詞からメロディを作ったことないかも……。でも、それをされている方もいらっしゃるし、一緒に出てくるっていう方もいますよね。その感覚はまだ味わったことないので、いつか芽生えるといいな……作曲家として(笑)。今回取り上げた楽曲の、作詞作曲のクレジットは……「シフクノトキ」作詞:LiSA、作曲:堀江晶太、LiSA「悪女のオキテ」作詞:LiSA、田中秀典、作曲:LiSA「NEW ME」作詞:LiSA、作曲:LiSA、堀江晶太となっています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/