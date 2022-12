森七菜 Netflixドラマ『舞妓さんちのまかないさん』主演で「大それたことに参加させてもらった」

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。12月13日(火)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、2023年1月12日(木)からNetflixで配信が開始する主演ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』を紹介し撮影時の思い出を語りました。「舞妓さんちのまかないさん」のティーザー予告見ました‎! キヨちゃんがとってもかわいくて、作る料理もとても美味しそうで、見ただけでお腹すきます(笑)。配信がすごくすごく楽しみです。(15歳)森七菜:ありがとうございます、もうすぐ公開ですね! Netflixで世界独占配信なんですけど……ずいぶん大それたことに参加させてもらったな、って思ってます。撮影はめちゃくちゃ楽しかったです。出口夏希ちゃんとダブル主演だったんですけど、すっごい仲良くなったんですよね。私、なかなかこの世界で仲良くなる人がいなくて、困ってたんですけど……(笑)。夏希ちゃんとはすごく話が合って、1日中笑ってるみたいな(笑)。お菓子を食べながら1日中しゃべっている2人みたいなのを繰り返していたら、すごく仲良くなりました。しかも京都で撮影したんで、本当に自分らしかいなくて強靭な絆になりましたね。ご飯も(総合演出の)是枝(裕和)さんと、裏にいるフードさんっていう職人さんのところに行って、ちょっともらって2人で並んで親子丼を食べたり……(笑)。そんなことをしながら進んだ撮影なので、すごいほのぼのした空気感が映像にも出ています。年始にコタツの中でユルっと見る感じで、ぜひ楽しんでください。でも私は、本当にドキドキですね……! みんながどういう反応をくれるのかな? って。ぜひ感想も教えてください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/