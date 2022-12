スクウェア・エニックスの書店フェア「2022年冬コミッパ」が、全国2068軒の書店にて開催されている。

毎年夏と冬に行われる「コミッパ」は、全国の参加書店がスクウェア・エニックスから発売されている雑誌や単行本のコーナーを設け、飾り付けの完成度の高さを競い合うコンクール。コーナー写真は、特設ページ・こみうぇぶ上で随時掲載中だ。期間中、フェア参加書店では、スクウェア・エニックスの雑誌や単行本の購入特典として、着せ替えステッカーを配布。絵柄のラインナップには「黄泉のツガイ」「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」「最近雇ったメイドが怪しい」「東京エイリアンズ」「合コンに行ったら女がいなかった話」「氷属性男子とクールな同僚女子」「ショタおに」の8種がラインナップされた。

なおこみうぇぶでは、スクウェア・エニックスのオススメタイトルを無料で試し読みできるコーナーを展開中。「黄泉のツガイ」「僕の呪いの吸血姫」「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」「メカニカルバディユニバース」など16作品が公開されている。

(c)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.