ワールドツアー、アルバムリリース、運転免許取得…SCANDAL 怒涛の2022年を総括

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月12日(月)の配信では、怒涛の勢いで駆け抜けた2022年を振り返ります。HARUNA:今回のテーマは「2022年」!RINA:ん? テーマが2022年ということね。“バカデカい”テーマってことね?MAMI:あ、そういうことか。TOMOMI:2022年……その後に何かあるのかと思った。RINA:続くんかなあって。HARUNA:いや、2022年というテーマです。もう12月ですから、ざっくりと今年1年を振り返ろうと。2022年はいろいろありましたよ。ツアーもやったし。TOMOMI:3月からスタートしたし。RINA:ワールドツアーね。HARUNA:9月の終わりまであったしね。TOMOMI:ツアーの前って、何やってたんやろ。1月とか2月とか。MAMI:アルバム『MIRROR』を出した!TOMOMI:あ、そうだ、アルバム出したんか!RINA:でもわかる、その感覚。MAMI:今年は『MIRROR』の1年よ。HARUNA:1月に出したんだっけ?RINA:そうか。映画にもなって本当に『MIRROR』の1年だったね。TOMOMI:久しぶりに海外にも行けたしね。ずっとコロナで数年行けてなかったし、嬉しかったな。MAMI:徐々にだけど、状況が良くなってきているのを実感するよね。RINA:ちょっとずつ動き出した感じかな。HARUNA:少し前進した1年だったと思うよ。あと、なんかあった?RINA:バンド以外ってこと?HARUNA:なんでもいいよ……あー!(突然RINAの方を向いて)免許取ったじゃん!RINA:……う、うん。TOMOMI:え? 今の言い方、なになに? なんかかわいい! 映像に残したかった!RINA:びっくりしたけど、かわいかった。LINEスタンプにしたかったよ。TOMOMI:「魔法少女」みたいな言い方だったよ。「免許取ったじゃん!」って。HARUNA:ほんと? なんかヤバいなあ。TOMOMI:映像に残したかったなあ…「免許取ったじゃん!」RINA:まあ確かに、免許を取ったのは個人的に大きかったけどね。HARUNA:取るとは思わんかったもんなあ。RINA:ほんまやねえ。なんでやろうなあ、急に免許を取ろうと思って。地元に帰ったときに、自分が運転できないことで不便なことがたくさんあったから、取ろうって思ったし、なんかあったら夜中でも関西まで走れるのっていいなあって。HARUNA:うんうん。RINA:教習所も楽しかったし、久々に教室で勉強するのも楽しかったなあ。いい時間だった。免許が取れた瞬間、3人にLINEしたしね。HARUNA:うん、きたね。RINA:あれ、免許が取れて2秒後やで? 嬉しくて。MAMI:すごいな。RINA:メンバーにしか報告する人がおらんかったし。MAMI:瞬発力がすごいな。RINA:とにかく嬉しかったからね!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056