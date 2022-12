「サンライズフェスティバル2023」のゲスト登場者が発表された。

2023年1月9日から22日まで東京・グランドシネマサンシャイン池袋、1月21日、22日に静岡・シネマサンシャイン沼津、1月28日、29日に東京・新宿ピカデリーで行われる同イベント。ゲストは会期中の土曜・日曜・祝日に登場し、1月9日の「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE TIGER」には、キャラクター原案・ヒーローデザインの桂正和とシリーズ構成の西田征史、1月14日の「ファイ・ブレイン 神のパズル」には、第1シリーズで監督を務めた佐藤順一とキャラクターデザイン・総作画監督の佐々木洋平、同じく1月14日の「TIGER & BUNNY 2」には、監督の加瀬充子が登場する。

また1月15日の「40周年記念!『聖戦士ダンバイン』&『装甲騎兵ボトムズ』 同時上映」では、一般投票で選ばれた本編各1エピソードに加え、富野由悠季監督と高橋良輔監督の対談映像を上映。同じく1月15日の「境界戦機」には、羽原信義監督と主人公・椎葉アモウ役の佐藤元が登場するほか、1月22日の「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」には、シリーズ総監督の福田己津央、主人公・風見ハヤト役の金丸淳一、ブリード加賀役の関俊彦が参加する。

そして最終日となる1月29日の「劇場版『∀ガンダム』」2部作と「劇場版『Gのレコンギスタ』」5部作の上映では、「ふざけているのか!? タブー破りの一挙上映!劇場版『∀ガンダム』&『Gのレコンギスタ』2つのGのユニバース!!」と銘打ち、14時間を越えるメインイベントを実施。7本の映画を1日で一挙に上映するほか、「∀ガンダム」のハリー・オード役と「Gのレコンギスタ」のガヴァン・マグダラ役の稲田徹が、「Gのレコンギスタ」のマスク役・佐藤拓也を相手に、作品愛を語り尽くす予定だ。

そのほか各回の入場者特典やチケットの販売情報も公開されている。詳細は公式サイトで確認を。

「サンライズフェスティバル2023」ゲスト登場者

「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE TIGER」

ゲスト:桂正和、西田征史

「ファイ・ブレイン 神のパズル」

ゲスト:佐藤順一、佐々木洋平

「TIGER & BUNNY 2」

ゲスト:加瀬充子

「境界戦機」

ゲスト:羽原信義、佐藤元

「40周年記念!『聖戦士ダンバイン』&『装甲騎兵ボトムズ』同時上映」

ゲスト(事前収録):富野由悠季、高橋良輔

「疾風!アイアンリーガー」

ゲスト:調整中

「勇者特急マイトガイン」

ゲスト:調整中

「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」

ゲスト:福田己津央、金丸淳一、関俊彦

「ふざけているのか!? タブー破りの一挙上映!劇場版『∀ガンダム』&『Gのレコンギスタ』2つのGのユニバース!!」

ゲスト:稲田徹、佐藤拓也、仲寿和

「サンライズフェスティバル2023」

会場:東京都 グランドシネマサンシャイン池袋

2023年1月9日(月・祝):「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE TIGER」

2023年1月10日(火):「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE BUNNY」

2023年1月11日(水):「THE SOUND OF TIGER & BUNNY 2016」

2023年1月12日(木):「劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-」

2023年1月13日(金):「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」

2023年1月14日(土):「ファイ・ブレイン 神のパズル」

2023年1月14日(土):「TIGER & BUNNY 2」

2023年1月15日(日):「聖戦士ダンバイン&装甲騎兵ボトムズ 同時上映」

2023年1月15日(日):「境界戦機」

2023年1月16日(月):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月17日(火):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月18日(水):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月19日(木):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月20日(金):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月21日(土):「疾風!アイアンリーガー」

2023年1月21日(土):「勇者特急マイトガイン」

2023年1月22日(日):「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」

会場:静岡県 シネマサンシャイン沼津

2023年1月21日(土):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月22日(日):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

会場:東京都 新宿ピカデリー

2023年1月28日(土):「機動戦士Zガンダム A New Translation」3部作

2023年1月29日(日):「∀ガンダム I 地球光」、「∀ガンダム II 月光蝶」、劇場版「Gのレコンギスタ」5部作

(c)サンライズ (c)創通・サンライズ (c)BNP/T&B2 PARTNERS