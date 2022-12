Little Glee Monster 新メンバー・結海、miyou「全部が新しいことなので楽しいです」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月13日(火)の放送では、Little Glee Monsterのかれんさんと結海さん、miyouさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が3人の印象を伝え、新メンバーの2人に活動を始めた感想を聞きました。Little Glee Monsterは、2022年7月より新メンバー募集オーディション「M∞NSTER AUDITION」を開催。かれんさん、MAYUさん、アサヒさんに、新メンバーとして選ばれたミカさん、結海さん、miyouさんの3人が加わり第二章がスタート。12月14日(水)に新体制での新曲「Join Us!」が配信リリースされました。こもり校長:Little Glee Monster先生は、今年(2022年)の11月に3人の新メンバーが加わりました。ということで、結海先生とmiyou先生ははじめまして!結海・miyou:はじめまして!ぺえ教頭:はじめまして~! 今日は、ミカちゃんは何してるの?かれん:さっきまで一緒にいたんですけど、おうちに帰りました……(笑)。聴いていると思います。こもり校長:だって、まだ若いんでしょ?結海:18歳で、同い年です。ぺえ教頭:結海ちゃん18歳なの? 大人びすぎてない!? びっくりね!こもり校長:でも、笑顔はあどけないよね。リトグリ:(笑)。こもり校長:どうですか? 緊張していますか?miyou:笑ったらほぐれたかも……(笑)。ぺえ教頭:楽しんでってね。かれんちゃんが、何とかしてくれるから!かれん:頑張ります……!こもり校長:Little Glee Monsterに入って1ヵ月ほど経ちましたが、慣れてきましたか?miyou:ぼちぼち……?結海:結構目まぐるしい感じだったんですけど、1個1個全部楽しんでやっています。こもり校長:(新メンバーに)決まってからは、怒涛だったでしょうね。写真を撮って新曲をレックして、イベントやって……みたいな。miyou:でも全部が新しいことなので、全部楽しいです。ぺえ教頭:うん……miyouちゃん正直もんだね。miyou:うわ! なんか、見透かされている感じがする……!ぺえ教頭:いやいや、そんなことないんだけどね。この娘は正直もんだと思って……(笑)。こもり校長:“この娘”って!リトグリ:(笑)。こもり校長:そして、かれん先生は先輩の貫禄がありますね。ぺえ教頭:かれんちゃんは、やっぱりどっしりしているわね。かれん:本当ですか?(笑)。こもり校長:真ん中の誕生日席に座ってもらっていますけど、司令塔ですね。ぺえ教頭:そうね。たまに「何があっても結局ワタシよ」という目をするわね。かれん:そんな目をしてますか!?(笑)。ぺえ教頭:してます(笑)。それがすごく好きです。譲れない部分があるんですね。かれん:ありがとうございます(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/