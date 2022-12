Little Glee Monster「先輩からのプレッシャーはない」新メンバーも溶け込む優しい世界で第二章スタート

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月13日(火)の放送では、Little Glee Monsterのかれんさんと結海さん、miyouさんがゲスト出演。14日(水)に配信リリースされる新曲「Join Us!」や、新体制初のツアー『Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭の質問に答えました。Little Glee Monsterは、2022年7月より新メンバー募集オーディション「M∞NSTER AUDITION」を開催。かれんさん、MAYUさん、アサヒさんに、新メンバーとして選ばれたミカさん、結海さん、miyouさんの3人が加わり第二章がスタートしました。こもり校長:リトグリ先生は、第二章の開幕を告げる新曲「Join Us!」を12月14日にリリースされます。ここから新たな始まりというLittle Glee Monsterの新曲ですが……リトグリ先生らしい華やかな感じだったり、これからパーティが始まるようなキラキラした感じでウキウキさせてくれるような楽曲ですね。Little Glee Monsterのオープニングな感じがして、好きでした。かれん:嬉しい……!こもり校長:お二人は歌ってみてどうでしたか?結海:自分が参加している曲を世に放つというんですかね? みなさんに聴いてもらうのが生まれて初めての経験だったので、すごく新鮮で嬉しいなって思います。こもり校長:miyou先生はどうですか?miyou:本当に、まったく同じ気持ちです……(笑)。ぺえ教頭:本当に思ってるの!?miyou:思ってます! もちろんです!全員:(笑)。こもり校長:大先輩はどうですか?かれん:新しい6人のリトグリの幕開けにぴったりな曲で、歌っている私たちも楽しいので、ぜひみなさんにも楽しい気持ちになってもらえたらなと思います。――ここで、「Join Us!」をオンエアこもり校長:(楽曲を聴いて)華やかだね。ぺえ教頭:開放感というかね。こもり校長:そうだね。突き抜ける感じがいいよね。会場の端っこまで、声がスコーンと抜けている感じがするよね。リトグリ:ありがとうございます! 嬉しい!ぺえ教頭:これ毎朝聴いたら、なんとかなりそうね。かれん:そんなにパワーがあります?ぺえ教頭:あるある! この曲で浄化されるわ。こもり校長:リトグリ先生は、2023年1月に新体制初のフルバンドでのライブツアーをおこないます。リトグリ:はい!かれん:東京と大阪で、1日2公演、3日で6公演やらせていただきます!◇『Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!』2023年1月7日(土)・8日(日)東京・昭和女子大学 人見記念講堂2023年1月28日(土)大阪・オリックス劇場こもり校長:すごいね。お二人は初めてのフルバンドでのツアーになりますけど、お気持ちはどうですか?結海:オケで歌ったことはあるんですけど、生バンドで6人でライブをするのは初めてなので緊張します。でも楽しみです。ぺえ教頭:緊張する? 楽しみ? 言い聞かせてるんじゃないの?(笑)。リトグリ:(笑)。こもり校長:言い聞かせるのも大事だけどね。絶対に緊張するんだから。かれん:たしかに(笑)。でも大丈夫よ。ファンのみなさんは優しいから。miyou:先輩3人が隣にいると、私たちは何の心配もないぐらい心強いです。かれん:嬉しい(笑)。こもり校長:温かい存在って大事だよね。体育系だと、先輩がいると緊張しちゃうから。俺らはバキバキに緊張するもんね(笑)。ぺえ教頭:(笑)。miyou:めちゃくちゃ優しいですね、本当に優しいです。ぺえ教頭:先輩方からプレッシャーは感じないの?結海:先輩方からはないですね。ぺえ教頭:優しい世界だ……!こもり校長:3人を見ていても、なごみ具合、溶け込み具合がすごいもんね。ぺえ教頭:うん。もうひとつになっているもんね。リトグリ:ありがとうございます!Little Glee Monsterの新曲「Join Us!」やライブツアー『Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!』の詳細は、オフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/