Mrs. GREEN APPLE大森元貴『ジャにのちゃんねる』出演「めちゃくちゃいい人だった」

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。12月12日(月)の放送では近況を語るなかで、大森元貴がYouTubeチャンネルの『ジャにのちゃんねる』にて、二宮和也さんと対談した感想が伝えられました。Mrs. GREEN APPLEは、二宮和也さん主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌「Soranji」を担当。今回公開された動画では、この楽曲の制作エピソードなどが語られています。大森元貴 (Vo/Gt):さぁ、12月12日ですけども……(6日と)7日にですね、(『Mrs. GREEN APPLE Zepp Tour 2022 ゼンジン未到とリライアンス〜復誦編〜』)"Zepp Osaka Bayside"2デイズがありましたね。藤澤涼架 (Key):はい!大森:(7日には)『FNS歌謡祭』(「2022 FNS歌謡祭」第1夜)もありまして。藤澤:うん!大森:個人的には、『ジャにのチャンネル』(7日公開)にお邪魔したりとか……。若井滉斗 (Gt):7日は盛りだくさんでしたね。すごかったですよ。大森:うん。めちゃくちゃいい人だったね~。藤澤:二宮さん!大森:そう! ほんと、ミセスのことすごい知ってくれてて。若井:嬉しいね。大森:「ごめんね、ファンみたいで!」みたいなことを言ってくれるんだけど……。藤澤:(笑)。大森:すごかった!藤澤:いや、すごいですね……。大森:ありがたかったです!藤澤・若井:ありがとうございます!大森:12月9日に、映画『ラーゲリより愛を込めて』がついに公開になりました。藤澤:なりましたね。大森:みなさん、観に行かれたでしょうか? まだの方はぜひ観てください。お願いします~!