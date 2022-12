一流芸能人たちがさまざまなジャンルの“格付け”にチャレンジするお正月恒例特番「芸能人格付けチェック!2023お正月スペシャル」が、1月1日にABCテレビ・テレビ朝日系にて放送される。

「芸能人格付けチェック!」はチームを組んだ芸能人たちが味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックに挑み、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさんとランク付けされていくバラエティ。最終的には「映す価値なし」として画面から消滅してしまう。

今回の特番にはEXILE TAKAHIRO、EXILE SHOKICHI、乃木坂46の梅澤美波と久保史緒里らが初参戦。過去に「映す価値なし」の屈辱を味わった和田アキ子、北村匠海(DISH//)、乃木坂46の山下美月と与田祐希らはリベンジを誓う。また個人65連勝中のGACKTも2年振りに復帰し、連勝記録の更新に挑む。

ABCテレビ・テレビ朝日系「芸能人格付けチェック!2023お正月スペシャル」

2023年1月1日(日・祝)17:00~21:00

<出演者>

チーム 和田恵美子: 和田アキ子 / 上沼恵美子

チーム 警視庁アウトサイダー:西島秀俊 / 濱田岳

チーム GACKT:GACKT / and more

チーム 星降る夜に:吉高由里子 / 北村匠海(DISH//)

チーム EXILE:EXILE TAKAHIRO(EXILE) / EXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND)

チーム 乃木坂46:梅澤美波 / 与田祐希 / 山下美月 / 久保史緒里

チーム 芸人:後藤輝基・岩尾望(フットボールアワー) / 屋敷裕政・嶋佐和也(ニューヨーク)



司会:浜田雅功(ダウンタウン)

アシスタント:ヒロド歩美(ABCテレビアナウンサー)