ロッテは14日、2023年度のコーチングスタッフを発表した。

来季から吉井理人監督が指揮を執り、新たに黒木知宏一軍投手コーチ、村田修一一軍打撃コーチ、金子誠戦略コーチ、光山英和1・2軍統括コーチ兼統括コーディネーター、サブロー二軍監督、栗原健太二軍打撃コーチ、福澤洋一二軍バッテリーコーチ、松永昂大育成投手コーチ兼ニ軍投手コーチが就任。

また、小坂誠コーチ、金澤岳コーチはファームから一軍に配置転換となり、今季まで一軍でコーチを務めていた伊志嶺翔大コーチは来季から育成野手コーチ兼二軍走塁コーチになる。

▼ 一軍

21 吉井理人監督

70 福浦和也ヘッドコーチ兼打撃コーチ

84 黒木知宏投手コーチ

82 小野晋吾投手コーチ

71 村田修一打撃コーチ

73 金澤岳バッテリーコーチ

88 金子誠戦略コーチ

74 小坂誠内野守備兼走塁コーチ

80 大塚明外野守備兼走塁コーチ

90 光山英和1・2軍統括コーチ兼統括コーディネーター

▼ 二軍

86 サブロー監督

85 大谷智久チーフ投手コーチ

78 大隣憲司投手コーチ

75 堀幸一打撃コーチ

77 栗原健太打撃コーチ

89 福澤洋一バッテリーコーチ

87 根元俊一内野守備兼走塁コーチ

83 諸積兼司外野守備兼走塁コーチ

81 伊志嶺翔大育成野手コーチ兼二軍走塁コーチ

79 松永昂大育成投手コーチ兼ニ軍投手コーチ

97 菊地大祐トレーニングコーチ