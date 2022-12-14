ロッテは14日、2023年度のコーチングスタッフを発表した。
来季から吉井理人監督が指揮を執り、新たに黒木知宏一軍投手コーチ、村田修一一軍打撃コーチ、金子誠戦略コーチ、光山英和1・2軍統括コーチ兼統括コーディネーター、サブロー二軍監督、栗原健太二軍打撃コーチ、福澤洋一二軍バッテリーコーチ、松永昂大育成投手コーチ兼ニ軍投手コーチが就任。
また、小坂誠コーチ、金澤岳コーチはファームから一軍に配置転換となり、今季まで一軍でコーチを務めていた伊志嶺翔大コーチは来季から育成野手コーチ兼二軍走塁コーチになる。
▼ 一軍
21 吉井理人監督
70 福浦和也ヘッドコーチ兼打撃コーチ
84 黒木知宏投手コーチ
82 小野晋吾投手コーチ
71 村田修一打撃コーチ
73 金澤岳バッテリーコーチ
88 金子誠戦略コーチ
74 小坂誠内野守備兼走塁コーチ
80 大塚明外野守備兼走塁コーチ
90 光山英和1・2軍統括コーチ兼統括コーディネーター
▼ 二軍
86 サブロー監督
85 大谷智久チーフ投手コーチ
78 大隣憲司投手コーチ
75 堀幸一打撃コーチ
77 栗原健太打撃コーチ
89 福澤洋一バッテリーコーチ
87 根元俊一内野守備兼走塁コーチ
83 諸積兼司外野守備兼走塁コーチ
81 伊志嶺翔大育成野手コーチ兼二軍走塁コーチ
79 松永昂大育成投手コーチ兼ニ軍投手コーチ
97 菊地大祐トレーニングコーチ