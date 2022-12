はま寿司「はまっこセット」にリラックマとすみっコぐらしが登場！

「リラックマ」と「すみっコぐらし」のおもちゃが、100円寿司チェーン「はま寿司」の「はまっこセット」に登場。2022年12月15日(木)から全国の店舗で展開される。

「リラックマ」はOLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。毎日だらだらゴロゴロしている。

背中にチャックがあるが、中身は秘密。いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしている。はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達だ。

「すみっコぐらし」は2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

「はまっこセット」は、「はまっこドリンクセット」「はまっこポテトセット」「はまっこうどんセット」、まぐろやえび、ハンバーグなどを盛り合わせた「はまっこ寿司セット」の全4種類。全てのセットでアップル100%ジュースなど5種類から選べるドリンクと、専用ガチャマシーンのコインが付いてくる。

今回はリラックマとその仲間たちが、専用ガチャマシーンのおもちゃに初登場。立てるとゆらゆらと揺れる「ゆらゆら消しゴム」は、えびやまぐろのお寿司になりきる姿や、お寿司を持っているリラックマのデザインがとても可愛らしい消しゴムだ。

さらに、重ねて飾ることができる「つみつみシリーズ」第1弾として「すみっコぐらし」も登場。はま寿司のユニフォームを着てお寿司や醤油を手にしたすみっコたちがデザインされた「つみつみミニケース」は、アクセサリーなどお好きなものを入れて楽しめる。

いずれもシークレットデザインを含めた全6種類がラインナップされている。なにが出るかはお楽しみ。

全570店舗で実施予定とのことだ。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.