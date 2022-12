ゾロリ＆イシシ・ノシシが可愛い♪『かいけつゾロリ』ボードゲームでいざ勝負！

1987年に誕生して、2022年に35周年を迎えた『かいけつゾロリ』。累計発行部数は3500万部を突破し、ギネス世界記録「同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数(Most volumes published for a single chapter book series written and illustrated by the same author)」に2022年10月24日に認定され、話題となったのは記憶に新しい。そんな『かいけつゾロリ』たちの物語71巻分の歴史を振り返りつつ、みんなで楽しく遊ぶことができるスペシャルなボードゲームが誕生した。

いたずらの王者を目指すキツネの主人公ゾロリと、その弟子で双子のイノシシ兄弟イシシとノシシが、修行の旅をしながら、行く先々で活躍する冒険ストーリー『かいけつゾロリ』シリーズ。

ギネス世界記録 TM 認定されたばかりの本シリーズからボードゲームBOXが登場する。

71巻分の歴史を振り返りながら進める「全巻せいはすごろく」のほか、「地理」「科学」「お金」「人体」の知識が身につく、全6種もの豊富なゲームが用意された子どもも大人も楽しめる『かいけつゾロリのあたまがよくなるボードゲームBOX』をご紹介しよう。

楽しく知識を身につけられるとっても豪華なボードゲームBOXは、小さい子どもでも遊べるシンプルなゲームから、頭を使ってプレイするやりごたえのあるゲームまで盛りだくさん。

「かいけつゾロリの全巻せいはすごろく」はかいけつゾロリ35年間のぼうけんが大集合。宇宙からおちてくる隕石よりもはやくゴールできないと、全員がゲームオーバーというぶっとびルール!

みんなで生き残りをかけてゴールを目指そう。

「日本一周 おみやげコレクション」は日本全国をまわりながら、都道府県のおみやげを集めて得点を競うゲーム。

都道府県の位置や名前、特産品が学ぶことができる、お勉強になるゲームになっている。

「大金もち 大さくせん」はアルバイトや起業、投資やマンションの経営などを行って、たくさん金貨を集めるゲーム。お金の計算や投資の仕組みをしっかり理解して、将来に活かそう!

「おならさくれつ ばくそうラリー」はおならでブーストをかけながらゴールへとむかう、カーレースのすごろく。さばくや岩山、海など、さまざまなエリアをかけぬけながら、トップをめざそう。

「大発明 タイムトラベル」は発明家カードを集めながら、人類のくらしを大きくかえた発明の歴史をたどってゴールをめざすすごろく。科学の歴史を楽しく学び、知的好奇心を刺激しよう。

「人体 大だっしゅつ」はおにぎり号に乗って人間の体に入ったゾロリたちと一緒に身体なの中をめぐりながら、人体の仕組みを勉強できるゲーム。自分の身体の仕組みを理解し、健康についても今一度考える機会になるかも。

これらのゲームを遊ぶうえで使用するコマに、ゾロリ・イシシ・ノシシの3種類がセットに。

こけしのような、マトリョーシカのようなひょうたん型の可愛いコマは、ゲームをしないときは飾っておくのも良さそう。

もちろん、サイコロなどゲーム内で使用するチップなどのアイテムも付属しているので、すぐにゲームを楽しむことができるぞ。

☆『かいけつゾロリのあたまがよくなるボードゲームBOX』のイメージ画像をチェックする(写真9点)>>>

(C)原ゆたか/ポプラ社・BNP・NEP