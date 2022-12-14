FIFAワールドカップカタール2022・準決勝の開催を前に、アルゼンチン代表とクロアチア代表がスターティングメンバーを発表した。
36年ぶりの優勝を目指すアルゼンチン代表と初優勝を目指すクロアチア代表が激突する。アルゼンチン代表はオランダ代表をPK戦の末に下した準々決勝からスタメンを2人変更。リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・U／イングランド）、累積警告により出場停止のマルコス・アクーニャ（セビージャ／スペイン）に代わって、ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）とレアンドロ・パレデスユヴェントス／イタリア）が先発に名を連ねた。
対するクロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督は、PK戦に及ぶ死闘の末に”優勝候補筆頭”ブラジル代表を撃破した準々決勝と全く同じ11人をスタメンを選択。ルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）、マテオ・コヴァチッチ（チェルシー／イングランド）、マルセロ・ブロゾヴィッチ（インテル／イタリア）らが先発に名を連ねている。
試合は日本時間14日の午前4時にキックオフ。テレビ朝日系列とABEMA にて生放送される。◆スターティングメンバー
■クロアチア代表
▼GK
1 ドミニク・リヴァコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
▼DF
22 ヨシプ・ユラノヴィッチ（セルティック／スコットランド）
6 デヤン・ロヴレン（ゼニト／ロシア）
20 ヨシュコ・グヴァルディオール（ライプツィヒ／ドイツ）
19 ボルナ・ソサ（シュトゥットガルト／ドイツ）
▼MF
11 マルセロ・ブロゾヴィッチ（インテル／イタリア）
10 ルカ・モドリッチ（レアル・マドリード／スペイン）＜cap.＞
8 マテオ・コヴァチッチ（チェルシー／イングランド）
▼FW
15 マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）
9 アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
4 イヴァン・ペリシッチ（トッテナム／イングランド）
■アルゼンチン代表
▼GK
23 エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
13 クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
19 ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
3 ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
26 ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼MF
7 ロドリゴ・デ・パウル（アトレティコ・マドリード／スペイン）
20 アレクシス・マック・アリスター（ブライトン／イングランド）
24 エンソ・フェルナンデス（ベンフィカ／ポルトガル）
5 レアンドロ・パレデス（ユヴェントス／イタリア）
▼FW
9 フリアン・アルバレス（マンチェスター・C／イングランド）
10 リオネル・メッシ（PSG／フランス）＜cap.＞
■クロアチア代表
▼GK
12．イヴォ・グルビッチ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
23．イヴィツァ・イヴシッチ（オシエク）
▼DF
2．ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）
3．ボルナ・バリシッチ（レンジャーズ／スコットランド）
5．マルティン・エルリッチ（サッスオーロ／イタリア）
21．ドマゴイ・ヴィダ（AKEアテネ／ギリシャ）
24．ヨシプ・シュタロ（ディナモ・ザクレブ）
▼MF
7．ロヴロ・マイェル（レンヌ／フランス）
13．ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）
25．ルカ・スチッチ（ザルツブルク／オーストリア）
26．クリスティヤン・ヤキッチ（フランクフルト／ドイツ）
▼FW
14．マルコ・リヴァヤ（ハイドゥク・スプリト）
16．ブルーノ・ペトコヴィッチ（ディナモ・ザクレブ）
17．アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）
18．ミスラヴ・オルシッチ（ディナモ・ザクレブ）
■アルゼンチン代表
▼GK
1 フランコ・アルマーニ（リーベル・プレート）
12 ヘロニモ・ルジ（ビジャレアル／スペイン）
▼DF
2 フアン・フォイス（ビジャレアル／スペイン）
6 ヘルマン・ペッセージャ（ベティス／スペイン）
25 リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・U／イングランド）
▼MF
14 エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
16 ティアゴ・アルマダ（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）
18 ギド・ロドリゲス（ベティス／スペイン）
▼FW
11 アンヘル・ディ・マリア（ユヴェントス／イタリア）
15 アンヘル・コレア（アトレティコ・マドリード／スペイン）
21 パウロ・ディバラ（ローマ／イタリア）
22 ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）