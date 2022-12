Mega Shinnosuke 音楽制作をはじめて5年でセルフプロデュース！“エグい”行動力とは

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月12日(月)の放送は、Mega Shinnosukeさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が初対面の印象を伝え、音楽活動の幅を広げた経緯を聞きました。こもり校長:今夜のゲストは、初登場! Mega Shinnosuke先生!Mega:よろしくお願いします!こもり校長:Mega Shinnosuke先生は、現在22歳なんですね。ぺえ教頭:まだお若いのね。こもり校長:その割には、めちゃくちゃ落ち着いていますね。Mega:いや……どうですかね。毎日ふざけてばっかですよ。こもり校長:その言葉に余裕を感じます(笑)。ぺえ教頭:どっしりしているよね。Mega:ありがとうございます!こもり校長:Mega Shinnosukeは本名なんですか?Mega:本名です。Mega Shinnosukeはフルネームです。ぺえ教頭:“メガくん”なんだ。Mega:はい(笑)。中学校のときから、ずっと“メガシン”と呼ばれています。ファンの人も“メガシン”と呼んでくれるので、アーティストになったタイミングみたいな感覚がないんですよ(笑)。こもり校長:ずっと“メガシン”だもんね(笑)。ぺえ教頭:(音楽活動を始めて)もう長いんですか?Mega:17歳くらいに音楽を始めたので、全然長くないです。こもり校長:この5年でだよ? 17歳で音楽を始めて、作詞、作曲、編曲にアートワーク、映像制作まで全てをセルフプロデュースでおこなうクリエイターということで。これは、どうやって勉強するんですか?Mega:勉強というか……人と作ることが多くて、友達が増えていったんです。そこでみんなと意見交換をしながら、僕の作りたいものがどうやったら作れるかをみんなから吸収して、それをどう発展させるか、ということをやっている感じです。そんなに難しいことができるわけではないんですけど、全体を伝えてみんなでできるようにしています。こもり校長:「音楽をやりたい!」と始めたら、人が集まってきたんですか?Mega:ツイッターで、めちゃくちゃ調べました。地元が福岡なんですけど、「福岡/ギター」で検索してカバーをやっている人を見つけたりとか。専門学校に直接行って、初対面の先生に「ドラムを叩いてもらえませんか?」とお願いしたり……。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:行動力がエグいですね(笑)。ぺえ教頭:専門学校に急に行ったの?Mega:行きました。オープンキャンパスをやっていたので、僕はオープンキャンパス目的ではなかったんですけど、先生に会うために行って仲良くなって叩いてもらうみたいな。こもり校長:自分の道もセルフプロデュースということですね。Mega:そうです。自由にやっているだけですけど。ぺえ教頭:別に「邪魔されたくない」という気持ちが強いわけではないの?Mega:いろんな人と一緒にやるためのセオリーも知ってはいるんですけど、絶対無理だな、絶対ケンカになるな、と思って(笑)。ぺえ教頭:自分の色でやらないとね(笑)。Mega:だから、自分のやりたいことに共感してくれる人と一緒にやるのがいちばんいいかな、と思ってここまで来ました。ぺえ教頭:22歳でその感覚は早いよ。こもり校長:30代後半の考え方ですよ(笑)。Mega Shinnosukeさんは、12月21日(水)にニューアルバム『2100年』をデジタルリリース。この日の放送では、14日(水)に先行配信される新曲「永遠の少年」が初オンエアされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/