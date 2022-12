Mega Shinnosuke「いまが青春時代」ニューアルバム『2100年』は遠い未来への記録に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月12日(月)の放送は、Mega Shinnosukeさんがゲスト出演。12月21日(水)にデジタルリリースされるニューアルバム『2100年』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:Mega Shinnosuke先生は、12月21日にアルバム『2100年』をデジタルリリースします……なんですけど、12月7日のツイッターで『あと14日でアルバム 配信予定なのに アルバムできてない ロックンロール!!!!!!』とつぶやいていましたが、14日前でまだできてない、なんてことがあるんですか!?Mega:なんか、あってしまったって感じ……(笑)。でも大丈夫です、いまで99%なんで。こもり校長:あとの1%は何なんですか?Mega:納品作業です。こもり校長:じゃあ、まだ自分の手元にある状態?Mega:はい。だから言っちゃえば、まだ出さないことにもできますよね(笑)。ぺえ教頭:やめてよ!こもり校長:「12月21日にリリース」って言っちゃったよ(笑)。Mega:(笑)。こもり校長:なんで、そこまでギリギリになっちゃったんですか?Mega:なんでですかね? なんでなんだろうなぁ……?ぺえ教頭:(笑)。Mega:こだわっちゃってるんで。こもり校長:作ってからも、「ここをもうちょっと変えたい」とかあるんですか?Mega:めちゃくちゃありますよ。「こうすればよかった……」って落ち込むこともあるので。こもり校長:出たあとに?Mega:いや、出る前ですね。99%のときに。ぺえ教頭:(笑)。Mega:で、出すじゃないですか。手から離れれば、聴き返すこともないです。自分の作品は、ほぼ見ることないです。ぺえ教頭:え? 完成して世の中に出たら?Mega:はい。もう次を作っているので。常に僕のヒットチューンは、まだ世に出ていない僕の曲なんですよ。それをめっちゃ聴いています。ぺえ教頭:はぁ~……!こもり校長:今回のアルバムはロックに全振りしたという話ですけど、ロックは学生のころから聴いていたんですか?Mega:音楽を聴き始めるのが本当に遅かったんです。音楽を作り始めてからめっちゃ聴くようになったので。いろんな人とめぐり会って、「もっと音楽を聴いたほうがいいよ」と言われてサブスクに入ったんです。ぺえ教頭:おもしろい流れだね。こもり校長:「これに衝撃を受けて」とか「こんなんになりたくて」みたいなことは?Mega:ないですね。むしろ、曲を作り始めて注目してもらえるようになってから、いろんな人への憧れが形成され始めました(笑)。ぺえ教頭:すごいわね。こもり校長:じゃあ、いまが絶賛吸収中なんですね。Mega:そうですね。いまが青春時代みたいな感じです。ぺえ教頭:ものすごい刺激の渦中にいるのよ。無敵状態(笑)。こもり校長:今回のアルバムタイトルは、なんで『2100年』なんですか?Mega:僕はサブカルシーンが好きなんですけど、コロナ禍でそういう歩みが止まっちゃっていると思うんです。でも目移りせずにそういうサウンドをやりたいから、「こういう時代でもやってたんだぞ」というのを……僕は2000年生まれなんですけど、その100年後、遠い未来に見せるというか記録みたいな思いも込めて作品を作りました。――ここで、アルバム収録曲「サラバ宇宙、彼方未来」オンエアこもり校長:この曲……Mega Shinnosuke先生の来校を伝えたときに、この曲がバックで流れていたの。そこで初めて聴いたんだけど「すごくかっこいい曲だな」と思って、すぐに曲名を教えてもらって。今日もずっと聴いてた。Mega:ありがとうございます!こもり校長:なんかちょっと、古臭さも今っぽさもあって。尺が短い感じで疾走感もあって、元気が出るんだよね。サビはエモいのよ!ぺえ教頭:そうね。固定概念みたいなものがないから、そういう新しいものが生まれるんだろうなと思うよね。お話ししていても感じるよね。こもり校長:ミックスされている感じがわかるよね。100年後も残したいもんね。Mega:そうっすね、その通りです(笑)。こもり校長:今夜はアルバム収録曲(14日に先行配信)から1曲解禁するということですが、どういう曲ですか?Mega:最近22歳になったんですけど、22歳って転機になる年というか。大学を卒業したり、夢を諦めて落ち着いて生活しようかな……みたいな人もちょっとずつ出てきて。それが寂しいなと思いつつも、好きなことをして生きていくことが難しい……というか、どれほどすごいことなのか、と考えさせられることがあって。ぺえ教頭:うんうん。Mega:自分は好きなことで生活ができているので、「それは素晴らしいことだよ」ってより発信していくべきと思ったんです。この「永遠の少年」という曲はそんな青春への思いを込めて、ここからも続けていくつもりでいるよ、という気持ちを込めました。――ここで、「永遠の少年」初オンエアこもり校長:このSCHOOL OF LOCK! の時間に聴きたい曲ですね。歌詞を見ながら聴いたんだけど、(この番組で)俺はこういうことが言いたいのかもしれない。曲を聴いて元気づけられましたね。ぺえ教頭:そうだね。Mega:本当にいい曲です。ぺえ教頭:お、おぅ……(笑)。本当にそうね。Mega:僕はこの曲が本当に好きなんです。今後、ライブとかで歌えるのが本当に楽しみです。ぺえ教頭:聴くと、明日が楽しみになるね。Mega:うん、全部出した感じがします。Mega Shinnosukeさんのニューアルバム『2100年』の詳細や今後の活動についてはオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/