軽自動車ナンバーワンの積載量と優れた燃費の両立を実現。働く人を支える、たくましく頼もしいモデル。

今回は「ダイハツ ハイゼットカーゴ」のご紹介です。

型式:3BD-S700V

長さ:3395mm

幅 :1475mm

高さ:1890mm

ダイハツ ハイゼットカーゴ S700 クルーズターボ の内装・オプション別解説

軽最大の積載量を実現させた堂々としたスクエアボディのデザイン。

傷のつきやすいフロントロアバンパーのみを交換可能とし、経済性も抜群です。

LEDヘッドランプ

ヘッドランプにはLEDヘッドランプを採用。標準装備のLEDフォグランプとともに明るく路面を照らします。



リヤコンビネーションランプ

テールとストップにLEDを採用したリヤコンビネーションランプ。

ハイマウントストップランプもLEDとなっており、高い視認性を保ちます。



解錠・施錠/パワースライドドア/イージークローザー

スマートキーのリモコン操作で、離れた場所から全ドアの解錠・施錠が可能。

ドアノブ付近のスイッチ部の操作での解錠、施錠も可能となっています。



ラゲージルーム

軽バンナンバーワンの容量を持つラゲージルーム。リヤシートを水平格納するとフルフラットなスペースにすることも可能。

簡単な操作でシートを倒すことができます。両側のデッキサイドトリムには、取り外したヘッドレストを固定できるバンドも装備されます。

防水素材の採用されたラゲージルームの床面とリヤシートの背面は汚れを気にせずに使えます。

助手席背面のシートバックポケットやスライドドアトリムにあるカップホルダーなど、小物の収納にも便利です。



荷室の長さ・幅・高さのサイズが軽キャブオーバーバンの中でNo.1。

運転席に座っていながらでも、簡単に出し入れができる機能的な収納が充実しています。



エンジンスタート

エンジンスイッチは運転席右側にあります。ブレーキペダルを踏んでスタートスイッチを押すとエンジンがかかるキーフリーシステムを採用。



ワイパー・ウォッシャー/ウインカー・ライト

ステアリングの左奥には、ワイパー・ウォッシャー、右奥にはウインカー・ライトのレバーがあります。



マルチインフォメーションディスプレイ

アイドリングストップ時間、積算時間、平均燃費、航続可能距離、外気温、コーナーセンサー、

半ドア警告、スマートアシスト作動、故障、停止、警告などの様々な情報が表示されるマルチインフォメーションディスプレイ。

メーターパネル内のスイッチにて表示の切り替えが可能です。



ドライバーが安心して運転できるよう、各種システムをオフにするスイッチを配置。道路状況などに応じて操作できます。



TRC OFF

発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にしてくれるTRCをオフにするスイッチ。



アイドリングストップ OFF

運転状況や道路勾配などを総合的に判断し、燃料消費を抑制してくれるアイドリングストップをオフにするスイッチ。



スマートアシスト OFF

車両に搭載した「ステレオカメラ」がドライバーの運転をサポートし、

全方位の安全安心を支えるスマートアシストをオフにするスイッチ。



コーナーセンサースイッチ

車の前後6か所に備えられたセンサーによって障害物までの距離に応じて警告音を変えてお知らせしてくれるコーナーセンサースイッチ。



セレクターレバー

セレクターレバーはストレート式。ポジション確認はマルチインフォメーションディスプレイにて可能となっています。



マニュアルエアコン

エアコン操作はセンターパネルのスイッチにて操作可能。レバー操作で温度調整、ダイヤルノブで風量調整が可能です。



アクセサリーソケット

センターパネル下側にはDC12Vアクセサリーソケットを装備。



センタートレイ/助手席トレイ/インパネセンターポケット

エアコンスイッチ上部にはセンタートレイを装備。インパネセンターポケット、

助手席前方のトレイと合わせて小物を置くのに便利なスペースとなっております。



カップホルダー

助手席トレイの隣にはカップホルダーを装備。カップホルダーは運転席側にも装備されます。



グローブボックス

助手席足元にはグローブボックスを装備。レバーを引くことにより開きます。



センターコンソール

前席中央にはセンターコンソールが装備されます。



オーバーヘッドシェルフ/LEDルームランプ

ルーフ前方にはオーバーヘッドシェルフを装備。オーバーシェルフにはLEDルームランプも搭載されます。



スマートインナーミラー

荷物積載時や視界不良時でも後方のカメラ映像を表示できるスマートインナーミラーを採用。

手動の操作でデジタルとの切り替えが可能です。車両後退時にはバックカメラの映像を表示してくれます。



サンバイザー

助手席、運転席共にサンバイザーを装備。運転席側にはバニティミラー、チケットホルダーも装備されます。



フロントドアトリム

フロントドアトリムにはドアポケットとボトルホルダーを装備。たっぷりと収納が確保されています。



後部座席

後部座席にも十分な空間を確保。ちょっとした休憩スペースとして活用することも可能です。



シートバックポケット

助手席後方にはシートバックポケットを装備。



大型LED荷室灯

後部座席のルーフ中央には大型のLED荷室灯を装備。スイッチ操作で夜間でも明るく荷室を照らします。

まとめ

圧倒的な積載量を確保しながら高燃費、高トルク、高い静粛性と三拍子揃った優等生。

機能性抜群な車内空間と合わせて毎日働くあなたを高い次元でサポートしてくれる一台。

以上、「ダイハツ ハイゼットカーゴ」のご紹介でした。