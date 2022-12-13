コミックナタリーより、12月5日～12月11日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「呪術廻戦（21）」 芥見下々（集英社）
2位「転生したらスライムだった件（22）」 川上泰樹/伏瀬/みっつばー（講談社）
3位「女の園の星（3）」 和山やま（祥伝社）
4位「魔入りました！入間くん（30）」 西修（秋田書店）
5位「魔界の主役は我々だ！（12）」 津田沼篤/西修ほか（秋田書店）
6位「アオのハコ（8）」 三浦糀（集英社）
7位「アルスラーン戦記（18）」 荒川弘/田中芳樹（講談社）
8位「東京卍リベンジャーズ（30）」 和久井健（講談社）
9位「月曜日のたわわ（6）」 比村奇石（講談社）
10位「キメツ学園！（3）」 帆上夏希/吾峠呼世晴（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「となりのフィギュア原型師（4）」 丸井まお（芳文社）
2位「転生したらスライムだった件（22）」 川上泰樹/伏瀬/みっつばー（講談社）
3位「終末のハーレム ファンタジア（12）」 SAVAN/LINK（集英社）
4位「天国のススメ！（12）」 宮成樂（芳文社）
5位「ぼっち・ざ・ろっく！（5）」 はまじあき（芳文社）
6位「ストラテジックラバーズ（4）」 三色網戸。（KADOKAWA）
6位「ぼっち・ざ・ろっく！（1）」 はまじあき（芳文社）
6位「ぼっち・ざ・ろっく！（2）」 はまじあき（芳文社）
6位「ぼっち・ざ・ろっく！（3）」 はまじあき（芳文社）
6位「ぼっち・ざ・ろっく！（4）」 はまじあき（芳文社）