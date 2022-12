INI西洸人 新曲「Do What You Like」でアドリブに挑戦！ メンバーも知らなかった制作裏話とは？

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。12月9日(金)の放送では、ファーストアルバム『Awakening』から新曲「Do What You Like」を初オンエア。西洸人と後藤威尊、佐野雄大が楽曲の魅力を紹介しました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした11人組です。12月14日(水)にファーストアルバム『Awakening』をリリース。12月から1月にかけて、初のアリーナツアーを東京、愛知、大阪、福岡の4都市で開催します。西:ここで、ニューアルバム『Awakening』から1曲解禁します!後藤:待ってました!西:「Do What You Like」はどういう曲ですか?後藤:インタビューで「どの曲が好きですか?」と聞かれたときに、僕はこの「Do What You Like」と答えるんです。初めて聴いたときはオシャレな感じが衝撃でした。ドライブや、1人で歩いているときに聴きたい曲ですね。佐野:俺は、ファンのみなさんと楽しめる楽曲なのかなと思っています。一緒に盛り上がれたらいいなと思います。――ここで「Do What You Like」をオンエア佐野:いかがでしたか?後藤:はじまり(前奏)からめっちゃ好き。佐野:ウキウキするよな。西:ちょいノリみたいな。INIはいままでにシングルを3枚出していて、ガツガツ系のイメージがあるかもしれないけど、(この楽曲は)友達と一緒に聴いてちょっと乗れる感じで、思わず口ずさんじゃうような。僕はけっこう好きですね。佐野:後ろの音もいいよね。遊び心があるところも面白いなと思う。西:裏話なんですけど、雄大の(パートの)「ゆっくり」のあとの(西による)“ゆっくり(笑)”は、完全にアドリブで……。佐野:えっ!?西:自分のパートをやったあとに、「頭から1曲分流すから、アドリブを入れてみて」って言われて。“aha~”とか“ok~”とか入れて、“ゆっくり”のあとには笑い声も入っているんだけど、ふざけすぎて自分に笑っているのがそのまま使われてた。後藤:ええーっ。佐野:そうなんや!西:あれは、本当にガチで笑っています(笑)。後藤:めっちゃおもろいことを聞けたわ。佐野:俺のパートの後ろで、そんなことが起こってたんや……!西:どの曲にもエピソードがあると思うので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。今回の25時台には、西洸人、後藤威尊、佐野雄大、26時台には尾崎匠海、許豊凡、池﨑理人の6人が登場。26時台には俳優の中川大輔さんをゲストに迎え、以前の放送で許が紹介した中川さんが出演するドラマの話や、共通の趣味の話題などで盛り上がりました。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121