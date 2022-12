TWICEの映像作品「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」が2月21日にリリースされる。

本作にはTWICEの4度目となるワールドツアーから4月24日に東京・東京ドームで行われた日本公演の模様を全曲収録。約2年ぶりの来日公演となった日本公演は4月23~25日の3日連続で行われ、チケットは全公演ソールドアウトという盛況ぶりとなった。映像作品の初回限定盤には特典映像「Documentary of “TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN”」も収められるほか、フォトブックレットと9枚セットのポストカードが付属する。

TWICE「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」収録曲

・The Feels

・Feel Special

・UP NO MORE

・QUEEN

・FANCY -Japanese ver.-

・TURN IT UP

・SHOT CLOCK

・GET LOUD

・I CAN’T STOP ME -Japanese ver.-

・ESPRESSO

・ICON

・CRY FOR ME

・SCIENTIST -Japanese ver.-

・REAL YOU

・MOONLIGHT

・CACTUS

・REWIND

・What is Love? -Japanese ver.-

・KNOCK KNOCK

・MORE & MORE

・Dance The Night Away

・Alcohol-Free

・Heart Shaker

・PUSH & PULL(JIHYO, SANA, DAHYUN)

・HELLO(NAYEON, MOMO, CHAEYOUNG)

・1, 3, 2(JEONGYEON, MINA, TZUYU)

・Just be yourself

・Perfect World

・ランダムルーレット曲(Random Roulette)

1. Fanfare

2. HAPPY HAPPY

3. POLISH

4. Breakthrough