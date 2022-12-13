TWICEの映像作品「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」が2月21日にリリースされる。
本作にはTWICEの4度目となるワールドツアーから4月24日に東京・東京ドームで行われた日本公演の模様を全曲収録。約2年ぶりの来日公演となった日本公演は4月23～25日の3日連続で行われ、チケットは全公演ソールドアウトという盛況ぶりとなった。映像作品の初回限定盤には特典映像「Documentary of “TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN”」も収められるほか、フォトブックレットと9枚セットのポストカードが付属する。
TWICE「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」収録曲
・The Feels
・Feel Special
・UP NO MORE
・QUEEN
・FANCY -Japanese ver.-
・TURN IT UP
・SHOT CLOCK
・GET LOUD
・I CAN’T STOP ME -Japanese ver.-
・ESPRESSO
・ICON
・CRY FOR ME
・SCIENTIST -Japanese ver.-
・REAL YOU
・MOONLIGHT
・CACTUS
・REWIND
・What is Love? -Japanese ver.-
・KNOCK KNOCK
・MORE & MORE
・Dance The Night Away
・Alcohol-Free
・Heart Shaker
・PUSH & PULL（JIHYO, SANA, DAHYUN）
・HELLO（NAYEON, MOMO, CHAEYOUNG）
・1, 3, 2（JEONGYEON, MINA, TZUYU）
・Just be yourself
・Perfect World
・ランダムルーレット曲（Random Roulette）
1. Fanfare
2. HAPPY HAPPY
3. POLISH
4. Breakthrough