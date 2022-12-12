TVアニメ「テクノロイド オーバーマインド」の初回放送日時と配信情報が発表された。
上松範康、RUCCA、Elements Gardenが原案を担当するメディアミックスプロジェクト「テクノロイド」の一環として展開されるアニメ「テクノロイド オーバーマインド」。テレビ東京では2023年1月4日24時、テレビ大阪では同日25時35分より放送される。ABEMAでは1月4日より毎週水曜24時30分に最速配信。 そのほかの配信プラットフォームについては記事末のリストで確認を。
TVアニメ「テクノロイド オーバーマインド」
放送情報
テレビ東京：2023年1月4日（水）より毎週水曜日24:00～24:30
テレビ大阪：2023年1月4日（水）より毎週水曜日25:35～26:05
※放送日時は変更となる可能性あり。
配信情報
ABEMA：2023年1月4日（水）より毎週水曜日24:30～ ※無料最速
ABEMA、DMM TV：2023年1月4日（水）より毎週水曜日25:00～ ※見逃し最速
dTV、アニメタイムズ：2023年1月5日（木）毎週木曜日25:00～
Prime Video、dアニメストア、FOD、Hulu、Paravi、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、auスマートパスプレミアム、J:COM オンデマンド、TELASA、milplus、TVer、ネットもテレ東、GYAO!、ニコニコ生放送：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:00～
スタッフ
原案：上松範康×RUCCA×Elements Garden
原作：芝浦アンドロイド研究室
監督：イムガヒ
スーパーバイザー：吉村愛
シリーズ構成：関根アユミ
キャラクター原案：LAM
キャラクターデザイン：崎口さおり
音楽：Elements Garden×RUCCA
音響監督：長崎行男
タイトル＆ロゴ制作：雷雷公社
CG制作：LOGIC&MAGIC
アニメーション制作：動画工房
キャスト
KNoCC（ノックス）
コバルト：浦和希
クロム：渋谷慧
ケイ：峯田大夢
ネオン：kayto
STAND-ALONE（スタンドアローン）
カイト：古川慎
ライト：萩谷慧悟
ナイト：梶原岳人
芝浦エソラ：田村睦心
エリザ：瀬戸麻沙美
デンタ：堀江瞬
ボーラ：濱野大輝
ノーベル：野島健児
芝浦白秋：桐本拓哉
(c)芝浦アンドロイド研究室／TECHNO-OM Project